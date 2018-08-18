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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99359936993799389939>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:11

  Хомякоид написав:
  Ромасик написав:
  Хомякоид написав: Я бы взял тыс. за 5 квартирко где-то в лесу в низкоэтажной новостройке под дачу. Посмотрим :shock:

я же вам предалгал файну хатынку под Жашковом за 2,5К. Вы не захотели.


Та в селах хат за безкоштовно навалом або за символичні 2-3 тис.
Треба новобуд, в лісі, недалеко від траспорту та Кийова.
Ірпінь саме воно тис за 5. Можливо за 10, але тоді з ремонтом і терасою.

Глянув єдину новобудову в Чабанах із епічною назвою "ЖК ПАРК ПЛАЗА ЧАБАНИ". У вас же в ньому квартирко правда?
Коли будете спішно її ( НІКОМУ НЕ ПОТРІБНУ) зливати то маячте в "лічку". За тисячку долярів куплю чисто символічно. Бо то ж треба врахувати ще витрати на переліт із Тель-Авіву (+ готель на Хрещатику, дорогі повії, ресторани та інш).
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:30

  wild.tomcat написав:
  UA написав:Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?


ну в такому разі роботу біржі варто припинити, раз вона своїх функцій не виконує і немає ресурсів для цього? заодно і на видатках на тих, хто нічого не робить, зекономимо.

В службе занятости по всей стране 20 000-25 000 офисного планктона сидит.
Это дополнительный рост безработицы :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:56

  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:02

  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

:lol: ору
а ничего страшного что жилья уже настроенно овердохера, а жильцы в Киев и область так и не вернулись, + у нас 7 миллионов беженцев и 14 млн. внутренних переселенцев, как только границы откроют станет еще веселее
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:09

  Феодал написав:
  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

:lol: ору
а ничего страшного что жилья уже настроенно овердохера, а жильцы в Киев и область так и не вернулись, + у нас 7 миллионов беженцев и 14 млн. внутренних переселенцев, как только границы откроют станет еще веселее

Київ Реуса-Фейслеса того ще не зрозумів
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:10

  alfredhaos написав:
  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах

В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:14

  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

1. Кому какая разница, что вы хотите квартиру в Вене?
2. Кто будет покупать вашу квартиру в Киеве по 4к за метр?

Кто-то должен из жалости переплатить за квартиру в Киеве, чтобы работнику ростовской прачечной хватило на квартиру в Вене, потому что он патриотично свалил? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:22

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

1. Кому какая разница, что вы хотите квартиру в Вене?
2. Кто будет покупать вашу квартиру в Киеве по 4к за метр?

Кто-то должен из жалости переплатить за квартиру в Киеве, чтобы работнику ростовской прачечной хватило на квартиру в Вене, потому что он патриотично свалил? :)

У вас какая-то извращенная логика, построенная на сплошном негативе. Не уверен, что у нас в вами получится конструктивный диалог.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:29

airmax78 , ваш прогноз по цінам в ЖК 044 найближчий рік-два?
Hotab
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