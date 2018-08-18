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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9936993799389939>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:30

  airmax78 написав:В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?

Вариант 1 - продать киевский моп по 1к/м2 и пожить на эти деньги в модных мопах пару лет, а потом еврохрущи или ипотека на 50 лет
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:32

  airmax78 написав:У вас какая-то извращенная логика, построенная на сплошном негативе. Не уверен, что у нас в вами получится конструктивный диалог.

Цены в Киеве не могут быть ниже потому что:
1. Мне надо откупить квартиру заграницей
2. А денег кроме от продажи киевской квартиры особо нет
3. Поэтому покупатель заплатит за мою киевскую квартиру столько, чтобы мне хватило на квартиру заграницей
4. Если снизить цену на свою киевскую квартиру - то мне не хватит на квартиру заграницей. А такого быть не может!
5. PROFIT!!!!
6. Л - Логика :)
Это какая "школа экономики"? :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 10 чер, 2022 14:36, всього редагувалось 3 разів.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?

Є ж ще опція "не зміг переїхати".
Невирішуваних проблем не буває. Є проблеми, рішення яких нас не влаштовує.
Взагалі, зараз (до року) буде багато пустих квартир , які не будуть продаватись, але будуть намагатись здаватись. По оренді вдарить сильно. А от через рік повернуться ті, хто не закріпиться на чужині. І тоді стане зрозуміло, скільки вільних квартир і яка буде пропозиція на продаж.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:36

Просто спостереження з окраїни Києва.
Машин на подвіррях багатоповерхівок знов поменшало.
В день останнього "братського подарунку" по Києву різко зникла велика родина з дітьми, яка винаймала квартиру навпроти. Вони виїзжали в березні, потім повернулись і знов зникли.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:38

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:У вас какая-то извращенная логика, построенная на сплошном негативе. Не уверен, что у нас в вами получится конструктивный диалог.

Цены в Киеве не могут быть ниже потому что:
1. Мне надо откупить квартиру заграницей
2. А денег кроме от продажи киевской квартиры особо нет
3. Поэтому покупатель заплатит за мою киевскую квартиру столько, чтобы мне хватило на квартиру заграницей
4. Если снизить цену на свою киевскую квартиру - то мне не хватит на квартиру заграницей. А такого быть не может!
5. PROFIT!!!!
6. Л - Логика :)
Это какая "школа экономики"? :)

Австрийская - а какая еще?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:43

Приїхав ненадовго на відпочинок на батьківщину (нагадаю, херсонська "прелєсть" в окупації, але батьківщина завжди прийме). Щоб не прокатувати дорогий і дефіцитний бензин, знайшов собі "по місту" баришню для того ото всього що треба чоловіку. .
Працювала вона до війни в Києві, не дуже багато заробляла. Зараз пропонують повернутись до роботи, але будуть платити 0.5 від того, що було. Вирішила не повертатись, принаймні поки що.
От і "тиск" на ціни в Києві.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 10 чер, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:43

  Hotab написав:airmax78 , ваш прогноз по цінам в ЖК 044 найближчий рік-два?

Я думаю полностью зависит от соседнего проекта. Если они демпинговать не будут - то не сильно упадет. Если они обанкротятся или заморозят стройку - тогда я бы сказал, 1200-1500 за метр может быть цена.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:45

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:У вас какая-то извращенная логика, построенная на сплошном негативе. Не уверен, что у нас в вами получится конструктивный диалог.

Цены в Киеве не могут быть ниже потому что:
1. Мне надо откупить квартиру заграницей
2. А денег кроме от продажи киевской квартиры особо нет
3. Поэтому покупатель заплатит за мою киевскую квартиру столько, чтобы мне хватило на квартиру заграницей
4. Если снизить цену на свою киевскую квартиру - то мне не хватит на квартиру заграницей. А такого быть не может!
5. PROFIT!!!!
6. Л - Логика :)
Это какая "школа экономики"? :)

Австрийская - а какая еще?

Скорее австрийская, но психологии. Зигмунд Фрейд одобряе... 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я думаю полностью зависит от соседнего проекта.

Можна уточнити, про що мова? Там будує ще якийсь конкурент?? Чи чергова черга у 044 будується?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:48

  alfredhaos написав:
  airmax78 написав:В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?

Вариант 1 - продать киевский моп по 1к/м2 и пожить на эти деньги в модных мопах пару лет, а потом еврохрущи или ипотека на 50 лет

Этот вариант не састейнебл. Не міжна проїдати власний капітал.
airmax78
 
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