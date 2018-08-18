Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах
В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?
ги-ги. якщо ви (чи ще хтось) переїхали в європу, то може для вас і якась подія в житті, але всім решті якось, ви вже вибачайте, нас..ти (чи по..й), як кому більше до вподоби. і якщо вас не влаштовує єврохрущ, то можна жити десь в гуртожитку чи під мостом. і це це ніяк не впливатиме на нерухомість києва (чи ще якого українського міста). тут, наразі, інші чинники, сильно суттєвіші за ваші бажання.
Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает, что правительственный квартал и исторический центр Киева могут стать целью для ракетных ударов россиян. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
По его словам, ракетные удары со стороны России могут в любой момент поразить Киев, так как целью может стать любое место в Украине.
alfredhaos написав:Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах
В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?
ги-ги. якщо ви (чи ще хтось) переїхали в європу, то може для вас і якась подія в житті, але всім решті якось, ви вже вибачайте, нас..ти (чи по..й), як кому більше до вподоби. і якщо вас не влаштовує єврохрущ, то можна жити десь в гуртожитку чи під мостом. і це це ніяк не впливатиме на нерухомість києва (чи ще якого українського міста). тут, наразі, інші чинники, сильно суттєвіші за ваші бажання.
А як же "думки матеріальні" і "якщо дуже чогось бажати - те здійсниться" і т.ін.? Але тут не про це. В умовах інфляції час працює на продавця нерухомості. Тому не купите умовно сьогодні па4куе, доведеться завтра купувати па5куе. Та й ціни на квартири у Відні також на місці не стоять. А кореляції між цінами у Відні і Києві не може не бути - Відень то колишня столиця для частини України, а зараз взагалі напівукраїнське місто.
Клиент_ написав:Просто спостереження з окраїни Києва. Машин на подвіррях багатоповерхівок знов поменшало. В день останнього "братського подарунку" по Києву різко зникла велика родина з дітьми, яка винаймала квартиру навпроти. Вони виїзжали в березні, потім повернулись і знов зникли.
это разве возле военных заводов. Я бы там тоже не жил.
Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает, что правительственный квартал и исторический центр Киева могут стать целью для ракетных ударов россиян. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
По его словам, ракетные удары со стороны России могут в любой момент поразить Киев, так как целью может стать любое место в Украине.