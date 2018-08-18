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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99369937993899399940>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я думаю полностью зависит от соседнего проекта.

Можна уточнити, про що мова? Там будує ще якийсь конкурент?? Чи чергова черга у 044 будується?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:48

  alfredhaos написав:
  airmax78 написав:В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?

Вариант 1 - продать киевский моп по 1к/м2 и пожить на эти деньги в модных мопах пару лет, а потом еврохрущи или ипотека на 50 лет

Этот вариант не састейнебл. Не міжна проїдати власний капітал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:48

  airmax78 написав:
  alfredhaos написав:
  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах

В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?


ги-ги. якщо ви (чи ще хтось) переїхали в європу, то може для вас і якась подія в житті, але всім решті якось, ви вже вибачайте, нас..ти (чи по..й), як кому більше до вподоби. і якщо вас не влаштовує єврохрущ, то можна жити десь в гуртожитку чи під мостом. і це це ніяк не впливатиме на нерухомість києва (чи ще якого українського міста). тут, наразі, інші чинники, сильно суттєвіші за ваші бажання.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:49

  Hotab написав:
  airmax78 написав:Я думаю полностью зависит от соседнего проекта.

Можна уточнити, про що мова? Там будує ще якийсь конкурент?? Чи чергова черга у 044 будується?

Колишній пивзавод Ріхерта - величезна площадка та дуже цікавий проект впритул до 044.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  wild.tomcat написав:але всім решті якось, ви вже вибачайте, нас..ти (чи по..й),

Впевнений, Макс тролив.

  airmax78 написав:Колишній пивзавод Ріхерта

Дякую.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:54

  airmax78 написав:
  alfredhaos написав:
  airmax78 написав:В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?

Вариант 1 - продать киевский моп по 1к/м2 и пожить на эти деньги в модных мопах пару лет, а потом еврохрущи или ипотека на 50 лет

Этот вариант не састейнебл. Не міжна проїдати власний капітал.

Тогда всю котлетку от киевских мопов в военные облигации под 3.7%, пока дают 4к :mrgreen: но на модные мопы не хватит
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:00

Буиттокадаражать
Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает, что правительственный квартал и исторический центр Киева могут стать целью для ракетных ударов россиян. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.

По его словам, ракетные удары со стороны России могут в любой момент поразить Киев, так как целью может стать любое место в Украине.

https://news.liga.net/politics/news/monastyrskiy-ne-isklyuchil-tselyu-rossiyskih-raket-mojet-stat-pravitelstvennyy-kvartal
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:13

  wild.tomcat написав:
  airmax78 написав:
  alfredhaos написав:Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах

В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?


ги-ги. якщо ви (чи ще хтось) переїхали в європу, то може для вас і якась подія в житті, але всім решті якось, ви вже вибачайте, нас..ти (чи по..й), як кому більше до вподоби. і якщо вас не влаштовує єврохрущ, то можна жити десь в гуртожитку чи під мостом. і це це ніяк не впливатиме на нерухомість києва (чи ще якого українського міста). тут, наразі, інші чинники, сильно суттєвіші за ваші бажання.

А як же "думки матеріальні" і "якщо дуже чогось бажати - те здійсниться" і т.ін.?
Але тут не про це. В умовах інфляції час працює на продавця нерухомості. Тому не купите умовно сьогодні па4куе, доведеться завтра купувати па5куе. Та й ціни на квартири у Відні також на місці не стоять. А кореляції між цінами у Відні і Києві не може не бути - Відень то колишня столиця для частини України, а зараз взагалі напівукраїнське місто.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:13

  Клиент_ написав:Просто спостереження з окраїни Києва.
Машин на подвіррях багатоповерхівок знов поменшало.
В день останнього "братського подарунку" по Києву різко зникла велика родина з дітьми, яка винаймала квартиру навпроти. Вони виїзжали в березні, потім повернулись і знов зникли.

это разве возле военных заводов. Я бы там тоже не жил.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:20

  Вкладчик1234 написав:Буиттокадаражать
Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает, что правительственный квартал и исторический центр Киева могут стать целью для ракетных ударов россиян. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.

По его словам, ракетные удары со стороны России могут в любой момент поразить Киев, так как целью может стать любое место в Украине.

https://news.liga.net/politics/news/monastyrskiy-ne-isklyuchil-tselyu-rossiyskih-raket-mojet-stat-pravitelstvennyy-kvartal

То не є проблема. І не з такої халепи РН видряпувався. Ось: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BA%D0%B0)
Минуло якихось 60 років і на 60% розтрощене місто стало найдорожчим ринком нерухомості на планеті.
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