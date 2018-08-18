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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:22
airmax78 написав: Hotab написав:airmax78
, ваш прогноз по цінам в ЖК 044 найближчий рік-два?
Я думаю полностью зависит от соседнего проекта. Если они демпинговать не будут - то не сильно упадет. Если они обанкротятся или заморозят стройку - тогда я бы сказал, 1200-1500 за метр может быть цена.
Такие деньги за метр в промке на фрунзе?
это дорого
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UA
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:27
UA написав: airmax78 написав: Hotab написав:airmax78
, ваш прогноз по цінам в ЖК 044 найближчий рік-два?
Я думаю полностью зависит от соседнего проекта. Если они демпинговать не будут - то не сильно упадет. Если они обанкротятся или заморозят стройку - тогда я бы сказал, 1200-1500 за метр может быть цена.
Такие деньги за метр в промке на фрунзе?
это дорого
Це межа старого Подолу - земля обетованная. Не міже там нова цікава нерухомість коштувати дешевше.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:30
UA написав: airmax78 написав: Hotab написав:airmax78
, ваш прогноз по цінам в ЖК 044 найближчий рік-два?
Я думаю полностью зависит от соседнего проекта. Если они демпинговать не будут - то не сильно упадет. Если они обанкротятся или заморозят стройку - тогда я бы сказал, 1200-1500 за метр может быть цена.
Такие деньги за метр в промке на фрунзе?
это дорого
то не промка, то модерновый концепт. Там труба старая есть и Пастернаком пахнет с/из пивнухи. У вас есть? То-то же
но возле офиса ТСН я бы тоже не жил.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:42
Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 15:54
airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
Продайте мені по 500 - я покажу, що це цілком можливо
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Faceless
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:05
airmax78 написав:
Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.
Сделка это типа продать при 4 куе/метр? Если да, то перед вами очередь из желающих напарить аэродромов по такой же цене. Вывалилось невероятное количество элитной и псевдоэлитной недвиге от 300 куе и до безлимита
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hume
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:07
Hotab написав:
Приїхав ненадовго на відпочинок на батьківщину (нагадаю, херсонська "прелєсть" в окупації, але батьківщина завжди прийме). Щоб не прокатувати дорогий і дефіцитний бензин, знайшов собі "по місту" баришню для того ото всього що треба чоловіку. .
Працювала вона до війни в Києві, не дуже багато заробляла. Зараз пропонують повернутись до роботи, але будуть платити 0.5 від того, що було. Вирішила не повертатись, принаймні поки що.
От і "тиск" на ціни в Києві.
при условии что там где она сейчас живёт вообще работа есть, моя приятельница 40+ (с в/о) в одном из областных центров искала работу ... соглашалась на 4к грн, но кроме уборщицы и посудомойки её ничего не предлагали. В Киев и ехали не от хорошей жизни, которая с войной ещё сильнее испортилась. Будут селиться по 3 человека в одну комнату если вариантов "дешевого жилья для всех" не появится.
В 2002 я снимал с другом пополам однушку за 1000 грн и работал за те же 1000 грн. Хозяйку не сильно интересовало что моя зарплата=аренда. Может сейчас всё будет иначе и на работу поедут в Бердычевы я хз. Имхо в финансовых центрах с работой всегда будет легче в любой кризис.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 10 чер, 2022 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:12
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Такие деньги за метр в промке на фрунзе?
это дорого
Це межа старого Подолу - земля обетованная. Не міже там нова цікава нерухомість коштувати дешевше.
Може!
Через два три роки - вдвічі дешевше буде, ніж сьогодні.
Ще й з новим євроремонтом.
Можливо, й в тричі дешевше.
Головне - зробити якісний ремонт. Без ремонту - за ціною "хруща" чи "сталінки"
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 10 чер, 2022 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:13
roberto dark написав: jump написав: roberto dark написав:
То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше. Люди їдуть туди де є робота - то вже НЕ ПРО КИЇВ, А ПРО ЛЬВІВ!!!
"Перелік найбільш затребуваних професій у Західній Україні майже співпадає зі всеукраїнською статистикою. Щоправда, до десятки спеціалістів, для яких найбільше роботи, не потрапили представники сфери маркетинг, реклама та PR, а також медики та фармацевти, для яких загалом в Україні багато вакансій.
Найчастіше в областях західного регіону країни шукають продавців, касирів, менеджерів з продажу, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, будівельників. Затребуваними також є ІТ-спеціалісти.
Не зважаючи на те, що західні області дали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям, конкуренція на робочі місця в цьому регіоні набагато нижча, аніж в інших частинах країни. У Львові та Львівській області на початок червня зафіксована найнижча конкуренція в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує 1 кандидат.
З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі всіх інших областей Західної України. Тут в середньому не більше трьох претендентів на посаду. Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду.
У Києві не найвища конкуренція, проте показник досить високий — на одне робоче місце в середньому претендує 9-10 осіб" У Львові на початку червня пропонують високу середню зарплату у розмірі 23 200 грн.
На її рівень впливає велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації.
байки
ця Ваша середня зп...
є люди, які працюють за 5-8 тис грн./місяць, кантуються від з/п до з/п.
..
Та вони там завжди були ці ліниві мазохісти, які готові працювати "за петрушку". То їх особистий вибір, як і у безлічі бомжів у Нью-Йорку
Если-бы бомжи НЙ просто шевельнули пальцем, то имели-бы медицинскую страховку, которая покрывает столько, что средний класс обзавидуется (американский средний класс, не украинский), фудстемпы на примерно 300 баксов в месяц, крышу над головой от сердобольной мерии (которая на все готова лишь-бы убрать бомжей с улиц и сабвея) + сотен 8-9 в месяц SSI и еще разные мелочи как-то половинный проезд в транспорте, субсидированная сотовая связь. Итого на примерно 3 куе бенефитов. Но они предпочитают курить дурь и спать в сабвее.
Кто им доктор? Вы еще вспомните бомжей в ЛА и Фриско - там это сознательный выбор, они еще и гордятся этим.
В данном случае, украинцы работают за куда как более скромные условия.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:16
Ромасик написав: Хомякоид написав:
сколько НБУ печатает денег скоро вояки будут получать максимум 1000 дол со всеми премиями. Ну курс посчитайте сами.
вы так тонко хотели намекнуть, что скоро
курс будет 114?
Представьте, что война длится в такй степени интенсивности год-два-три.
Сколько продержится украинская экономика, которая терпит удар за ударов в прямом смысле?
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