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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:30
airmax78 написав:
Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.
макс, откуда вообще взялся прайс 4к? ты хочешь еще +1к наварить?
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Олежан
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:33
Олежан написав: airmax78 написав:
Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.
макс, откуда вообще взялся прайс 4к? ты хочешь еще +1к наварить?
Нет конечно. Это себестоимость + инфляция за 2020-2022 гг.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:36
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Олежан
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:47
Олежан написав:
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Еще не выставлял - надо сделать фотосессию. А для этого надо вернуться, повесить шторы, навести порядок.
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airmax78
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