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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9937993899399940

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:30

  airmax78 написав:Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.

макс, откуда вообще взялся прайс 4к? ты хочешь еще +1к наварить?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:33

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.

макс, откуда вообще взялся прайс 4к? ты хочешь еще +1к наварить?

Нет конечно. Это себестоимость + инфляция за 2020-2022 гг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кинь ссылку на объяву
Олежан
 
Повідомлень: 684
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:47

  Олежан написав:кинь ссылку на объяву

Еще не выставлял - надо сделать фотосессию. А для этого надо вернуться, повесить шторы, навести порядок.
airmax78
 
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  #<1 ... 9937993899399940
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