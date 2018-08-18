Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:02

Эир, можете не стараться, сделок нет, тем более в диапазоне от 100куе. Вообще не понимаю откуда взяться человеку, который добровольно отдаст полляма за квартиру в стране с незавершенным военным конфликтом. Ладно там ещё купить за 50 куе подальше от линии фронта то, что стоило 100 куе до войны. Но вот так вывалить за плинтус поллляма...ну хз



ПС

Кстати по поводу страховки в США. У меня двое знакомых эмигрантов пока экономят на ней, дети застрахованные, а на себе экономят. Вот не могу понять почему, если все так просто как два пальца об асфпльт... Да и в принципе таких невероятных историй как от ркжз я от них не слышал. Въебывают как проклятые, но на базу всё таки заработали и одни и вторые.