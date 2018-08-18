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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9938993999409941>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:30

  airmax78 написав:Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.

макс, откуда вообще взялся прайс 4к? ты хочешь еще +1к наварить?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:33

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.

макс, откуда вообще взялся прайс 4к? ты хочешь еще +1к наварить?

Нет конечно. Это себестоимость + инфляция за 2020-2022 гг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кинь ссылку на объяву
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:47

  Олежан написав:кинь ссылку на объяву

Еще не выставлял - надо сделать фотосессию. А для этого надо вернуться, повесить шторы, навести порядок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:00

  airmax78 написав:
  Олежан написав:кинь ссылку на объяву

Еще не выставлял - надо сделать фотосессию. А для этого надо вернуться, повесить шторы, навести порядок.

сколько обошелся ремонт и мебель из расчета на 1м?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эир, можете не стараться, сделок нет, тем более в диапазоне от 100куе. Вообще не понимаю откуда взяться человеку, который добровольно отдаст полляма за квартиру в стране с незавершенным военным конфликтом. Ладно там ещё купить за 50 куе подальше от линии фронта то, что стоило 100 куе до войны. Но вот так вывалить за плинтус поллляма...ну хз

ПС
Кстати по поводу страховки в США. У меня двое знакомых эмигрантов пока экономят на ней, дети застрахованные, а на себе экономят. Вот не могу понять почему, если все так просто как два пальца об асфпльт... Да и в принципе таких невероятных историй как от ркжз я от них не слышал. Въебывают как проклятые, но на базу всё таки заработали и одни и вторые.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 10 чер, 2022 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:03

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:кинь ссылку на объяву

Еще не выставлял - надо сделать фотосессию. А для этого надо вернуться, повесить шторы, навести порядок.

сколько обошелся ремонт и мебель из расчета на 1м?

Где-то 1200-1300. Я в какой-то момент перестал считать чтобы не расстраиваться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:07

  hume написав:Эир, можете не стараться, сделок нет, тем более в диапазоне от 100куе. Вообще не понимаю откуда взяться человеку, который добровольно отдаст полляма за квартиру в стране с незавершенным военным конфликтом. Ладно там ещё купить за 50 куе подальше от линии фронта то, что стоило 100 куе до войны. Но вот так вывалить за плинтус поллляма...ну хз

ПС
Кстати по поводу страховки в США. У меня двое знакомых эмигрантов пока экономят на ней, дети застрахованные, а на себе экономят. Вот не могу понять почему, если все так просто как два пальца об асфпльт... Да и в принципе таких невероятных историй как от ркжз я от них не слышал. Въебывают как проклятые, но на базу всё таки заработали и одни и вторые.

Я понимаю, что рынок пока еще не готов. Пока он еще в состоянии шока. Даже не посттравматического синдрома, а все еще шока. Но все проходит и этот шок пройдет. Главное чтобы Украина победила и орков загнали обратно в болота.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

Коли прийде час замінити слово теоретично на практично, то слово "в модних мопах" зникне і цифри замешаться в 3 рази.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 18:52

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

Коли прийде час замінити слово теоретично на практично, то слово "в модних мопах" зникне і цифри замешаться в 3 рази.

Навіщо йти на такі жертви? Тут же є іпотека якщо вже дуже хочеться вструмити обламані рога у місцевий бетін.
airmax78
 
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