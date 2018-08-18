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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:02
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически
, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от
10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
Коли прийде час замінити слово теоретично на практично, то слово "в модних мопах" зникне і цифри замешаться в 3 рази.
Навіщо йти на такі жертви? Тут же є іпотека якщо вже дуже хочеться вструмити обламані рога у місцевий бетін.
Які умови, вже цікавилися?
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Faceless
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:24
rjkz написав: Ромасик написав: Хомякоид написав:
сколько НБУ печатает денег скоро вояки будут получать максимум 1000 дол со всеми премиями. Ну курс посчитайте сами.
вы так тонко хотели намекнуть, что скоро
курс будет 114?
Представьте, что война длится в такй степени интенсивности год-два-три.
Сколько продержится украинская экономика, которая терпит удар за ударов в прямом смысле?
зачем мне представлять непредставляемое?
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Ромасик
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:48
Ромасик написав: sequence написав:
Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.
почему верно? В Киеве горячую воду на профилактику отключили только на 4 дня, хотя в предыдущие годы отключали на 2-3 недели и постоянно затягивали. А некоторым районам и на полгода.
Не вижу никаких предпосылок для проблем с энергоресурсами в Киеве. Разве что Австрия отказывается нефтегазовые санкции вводить.
Капитальная проверка трубопровода может лишить киевлян горячей воды
Для подготовки к отопительному сезону в летний период проходят гидравлические испытания теплосетей, из-за чего в некоторых районах Киева горячей воды не будет несколько недель или месяцев. Об этом сообщили в КГГА.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:04
Faceless в рамках подготовки к страшной зиме, я бы вообще ее сейчас выключил
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Ромасик
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:13
Faceless написав: Ромасик написав: sequence написав:
Также Макс верно полагает, что зимой можем остаться без отопления.
почему верно? В Киеве горячую воду на профилактику отключили только на 4 дня, хотя в предыдущие годы отключали на 2-3 недели и постоянно затягивали. А некоторым районам и на полгода.
Не вижу никаких предпосылок для проблем с энергоресурсами в Киеве. Разве что Австрия отказывается нефтегазовые санкции вводить.
Капитальная проверка трубопровода может лишить киевлян горячей воды
Для подготовки к отопительному сезону в летний период проходят гидравлические испытания теплосетей, из-за чего в некоторых районах Киева горячей воды не будет несколько недель или месяцев. Об этом сообщили в КГГА.
Понятно, то есть до отопительного сезона горячую воду собираются отключить нафиг.
И что-то мне подсказывает, что отопление тоже включат лишь поближе к новогодним праздникам. По крайней мере о закупках газа, мазута и угля пока скромно умалчивают.
Задумался над тем, как это все отразится на ценах КРЖН.
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antey1969
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:44
Готові до $500/м, панове? Уже восени.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 20:50
Очевидно, що дешевше буде.
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Investor_K
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:05
Investor_K написав:
Очевидно, що дешевше буде.
Що невже пі 100 USD за кв.м. ?
Таких цін навіть в 90-х не було.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:19
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Очевидно, що дешевше буде.
Що невже пі 100 USD за кв.м. ?
Таких цін навіть в 90-х не було.
Погашаешь долг за коммуналь - забираешь квартиру. Собственник в Польше даже не узнает.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:22
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Очевидно, що дешевше буде.
Що невже пі 100 USD за кв.м. ?
Таких цін навіть в 90-х не було.
300 было в 1999. А хороший был год, по сравнению с тем что сейчас - зотолой век
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