Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:38

UA написав: airmax78 написав: UA написав: Такие деньги за метр в промке на фрунзе?

Дорогой мой, Страрый Подол это от Почтовой площади до Синагоги Розенберга на Щекавицкой.

Там где пивзавод это уже Куреневка.

Либо купил квартиру in the middle of nowhere с исторической точки зрения и потерял авторитет. А завод Рихерта - там пару раз экскаватором копни и зови археологов - культурные слои вскрываются один за другим.