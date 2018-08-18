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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:27
airmax78 написав: UA написав:
Такие деньги за метр в промке на фрунзе?
это дорого
Це межа старого Подолу - земля обетованная. Не міже там нова цікава нерухомість коштувати дешевше.
Дорогой мой, Страрый Подол это от Почтовой площади до Синагоги Розенберга на Щекавицкой.
Там где пивзавод это уже Куреневка.
После взятия мАцквы, Либо вернется с фронта и напишет вам краткий курс истории Подола.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:38
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Такие деньги за метр в промке на фрунзе?
это дорого
Це межа старого Подолу - земля обетованная. Не міже там нова цікава нерухомість коштувати дешевше.
Дорогой мой, Страрый Подол это от Почтовой площади до Синагоги Розенберга на Щекавицкой.
Там где пивзавод это уже Куреневка.
После взятия мАцквы, Либо вернется с фронта и напишет вам краткий курс истории Подола.
Либо купил квартиру in the middle of nowhere с исторической точки зрения и потерял авторитет. А завод Рихерта - там пару раз экскаватором копни и зови археологов - культурные слои вскрываются один за другим.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:40
antey1969 написав:
Понятно, то есть до отопительного сезона горячую воду собираются отключить нафиг.
И что-то мне подсказывает, что отопление тоже включат лишь поближе к новогодним праздникам. По крайней мере о закупках газа, мазута и угля пока скромно умалчивают.
Задумался над тем, как это все отразится на ценах КРЖН.
Подорожает - меньше расходы на содержание - выше выхлоп.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:41
UA написав:
Либо вернется с фронта и напишет вам краткий курс истории Подола.
У Либо и ФК на Печерске.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:46
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
У вас какая-то извращенная логика, построенная на сплошном негативе. Не уверен, что у нас в вами получится конструктивный диалог.
Цены в Киеве не могут быть ниже потому что:
1. Мне надо откупить квартиру заграницей
2. А денег кроме от продажи киевской квартиры особо нет
3. Поэтому покупатель заплатит за мою киевскую квартиру столько, чтобы мне хватило на квартиру заграницей
4. Если снизить цену на свою киевскую квартиру - то мне не хватит на квартиру заграницей. А такого быть не может!
5. PROFIT!!!!
6. Л - Логика
Это какая "школа экономики"?
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:54
airmax78 написав: UA написав:
Дорогой мой, Страрый Подол это от Почтовой площади до Синагоги Розенберга на Щекавицкой.
Там где пивзавод это уже Куреневка.
После взятия мАцквы, Либо вернется с фронта и напишет вам краткий курс истории Подола.
Либо купил квартиру in the middle of nowhere с исторической точки зрения и потерял авторитет. А завод Рихерта - там пару раз экскаватором копни и зови археологов - культурные слои вскрываются один за другим.
Улица где Либо купил квартиру ещё каких-то 100 лет назад называлась Быдлогонноя. Скот на выпас по ней гнали.
Артефакты там серьезные можно найти
Лет 30 назад я открывалку потерял на складе готовой продукции Подольського пивзавода.
Была возможность ходить туда на экскурсии.
На КЗШВ на Сырецкой культурные слои хаотично наслаивались один на другой пока завод немцы не купили и охрану не сменили.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:57
fox767676 написав: UA написав:
Либо вернется с фронта и напишет вам краткий курс истории Подола.
У Либо и ФК на Печерске.
Какрй нормальный человек станет жить в ФК?
То он для телок водить купил.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:13
UA написав: fox767676 написав: UA написав:
Либо вернется с фронта и напишет вам краткий курс истории Подола.
У Либо и ФК на Печерске.
Какрй нормальный человек станет жить в ФК?
То он для телок водить купил.
ФК прекрасен, но после стольких рассказов о Подоле - решение, конечно, спорное.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:21
airmax78 написав:
ФК прекрасен, но после стольких рассказов о Подоле - решение, конечно, спорное.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:28
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически
, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от
10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
Коли прийде час замінити слово теоретично на практично, то слово "в модних мопах" зникне і цифри замешаться в 3 рази.
Навіщо йти на такі жертви? Тут же є іпотека якщо вже дуже хочеться вструмити обламані рога у місцевий бетін.
Коли ви можете перейти без втратити положення у суспільстві з України до Австрії, то welcome. Тільки треба розуміти, що українськи досягнення, мопи, плінуси, це ні що. Не є стартовий капитал. Є можливість нирнути в іпотеку по 10 кЄ метр, стрибайте, та не розраховуйте на Київську прелесть.
Але з вашою вдачою, не треба. Відень ні в чому не винний. Не підводьте його під москальські танки/ракети, потопи, землетруси тощо.
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