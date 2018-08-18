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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9940994199429943

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Какрй нормальный человек станет жить в ФК?
То он для телок водить купил

Хоч би він був живий. Щось не чутно.
Може модер бачить, чи заходить він. Якщо ні , то точно торба. Всі!! мали можливість хоч трохи відпочити і вийти на зв'язок.


І да... Якщо хтось захоче розказати про його віртуальність та непатріотичність, то я від його представника особисто в руки в Києві отримав безкоштовно планшет , з яким потім літав кілька років.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 04:03

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Очевидно, що дешевше буде.


Що невже пі 100 USD за кв.м. ?
Таких цін навіть в 90-х не було.


300 было в 1999. А хороший был год, по сравнению с тем что сейчас - зотолой век


Было по 200 в новостройках на Троещине
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 04:12

  airmax78 написав:
  alfredhaos написав:
  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах

В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?


Стеб стебом, но сценарий на самом деле другой.
Аренда-работа-продажа (если повезет) киевского мопа-даун-ипотека.
Или аренда-аренда-...-аренда - даун-ипотека.
Или аренда-аренда-...-аренда-аренда.
Сотни миллионов людей на планете живут в аренде. Никто от этого не умирал.
Корона у некоторых тусклее светится - это да.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 04:15

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.

1. Кому какая разница, что вы хотите квартиру в Вене?
2. Кто будет покупать вашу квартиру в Киеве по 4к за метр?

Кто-то должен из жалости переплатить за квартиру в Киеве, чтобы работнику ростовской прачечной хватило на квартиру в Вене, потому что он патриотично свалил? :)


Это есть такой древний подход у продаванов.
Называется "Мне надо".
Рыночное формирование цены?
Кривая спроса и предложения?
Не, не слышали! Мы академиев не кончали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 04:20

  Hotab написав:
  airmax78 написав:В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?

Є ж ще опція "не зміг переїхати".
Невирішуваних проблем не буває. Є проблеми, рішення яких нас не влаштовує.
Взагалі, зараз (до року) буде багато пустих квартир , які не будуть продаватись, але будуть намагатись здаватись. По оренді вдарить сильно. А от через рік повернуться ті, хто не закріпиться на чужині. І тоді стане зрозуміло, скільки вільних квартир і яка буде пропозиція на продаж.


Очень хочу ошибаться, но я не вижу пока перспектив окончания войны в горизонте одного года.
Разве что в параше переворот произойдет и пуйло шарфом удушат (был такой эпизод с одним из ихних монархов).
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 04:59

  Hotab написав:
  UA написав:Какрй нормальный человек станет жить в ФК?
То он для телок водить купил

Хоч би він був живий. Щось не чутно.
Може модер бачить, чи заходить він. Якщо ні , то точно торба. Всі!! мали можливість хоч трохи відпочити і вийти на зв'язок.


І да... Якщо хтось захоче розказати про його віртуальність та непатріотичність, то я від його представника особисто в руки в Києві отримав безкоштовно планшет , з яким потім літав кілька років.


Можливо полон ?
Якщо ні то все, думаю Лібо б відписався якби був живий.
Він офіцер, та точно з першого дня був на війні.
Якось в нього був поганий настрій в останні дні перед війною, було помітно.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 05:11

  airmax78 написав:Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.


то есть, ваша готовность к сделкам - это впарить концептуальный овноблок на таком высоком этаже, что до бомбоубежища разве что с парашютом, но при атаке правительственного квартала огромный риск прилета в панорамное окно, всего ПА 4куе за метр, бо вам нада точно такое, но в центре Вены?
Я правильно концепцию готовности к сделке на КРЖН изложил?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 05:16

  hume написав:
  airmax78 написав:Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.

Сделка это типа продать при 4 куе/метр? Если да, то перед вами очередь из желающих напарить аэродромов по такой же цене. Вывалилось невероятное количество элитной и псевдоэлитной недвиге от 300 куе и до безлимита


Да, нежданчик.
Когда случается ППЦ, то рынок останавливается и продает только тот, кто быстрей других скидывает цену.
А тут полный коллапс, но Максим оптимистично смотрит в будущее.
Никогда такого не было и вот опять.
Реально, Максима надо во все учебники по теории статистики вводить. В раздел "черный лебедь" или "вестник апокалипсиса".
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 05:21

  airmax78 написав:
  Олежан написав:кинь ссылку на объяву

Еще не выставлял - надо сделать фотосессию. А для этого надо вернуться, повесить шторы, навести порядок.


Все, сматываемся кто может.
Это ядерная война.
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