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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:49
UA написав:
Какрй нормальный человек станет жить в ФК?
То он для телок водить купил
Хоч би він був живий. Щось не чутно.
Може модер бачить, чи заходить він. Якщо ні , то точно торба. Всі!! мали можливість хоч трохи відпочити і вийти на зв'язок.
І да... Якщо хтось захоче розказати про його віртуальність та непатріотичність, то я від його представника особисто в руки в Києві отримав безкоштовно планшет , з яким потім літав кілька років.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 04:03
fox767676 написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Очевидно, що дешевше буде.
Що невже пі 100 USD за кв.м. ?
Таких цін навіть в 90-х не було.
300 было в 1999. А хороший был год, по сравнению с тем что сейчас - зотолой век
Было по 200 в новостройках на Троещине
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Додано: Суб 11 чер, 2022 04:12
airmax78 написав: alfredhaos написав: airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах
В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?
Стеб стебом, но сценарий на самом деле другой.
Аренда-работа-продажа (если повезет) киевского мопа-даун-ипотека.
Или аренда-аренда-...-аренда - даун-ипотека.
Или аренда-аренда-...-аренда-аренда.
Сотни миллионов людей на планете живут в аренде. Никто от этого не умирал.
Корона у некоторых тусклее светится - это да.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 04:15
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
1. Кому какая разница, что вы хотите квартиру в Вене?
2. Кто будет покупать вашу квартиру в Киеве по 4к за метр?
Кто-то должен из жалости переплатить за квартиру в Киеве, чтобы работнику ростовской прачечной хватило на квартиру в Вене, потому что он патриотично свалил?
Это есть такой древний подход у продаванов.
Называется "Мне надо".
Рыночное формирование цены?
Кривая спроса и предложения?
Не, не слышали! Мы академиев не кончали.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 04:20
Hotab написав: airmax78 написав:
В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?
Є ж ще опція "не зміг переїхати".
Невирішуваних проблем не буває. Є проблеми, рішення яких нас не влаштовує.
Взагалі, зараз (до року) буде багато пустих квартир , які не будуть продаватись, але будуть намагатись здаватись. По оренді вдарить сильно. А от через рік повернуться ті, хто не закріпиться на чужині. І тоді стане зрозуміло, скільки вільних квартир і яка буде пропозиція на продаж.
Очень хочу ошибаться, но я не вижу пока перспектив окончания войны в горизонте одного года.
Разве что в параше переворот произойдет и пуйло шарфом удушат (был такой эпизод с одним из ихних монархов).
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Додано: Суб 11 чер, 2022 04:59
Hotab написав: UA написав:
Какрй нормальный человек станет жить в ФК?
То он для телок водить купил
Хоч би він був живий. Щось не чутно.
Може модер бачить, чи заходить він. Якщо ні , то точно торба. Всі!! мали можливість хоч трохи відпочити і вийти на зв'язок.
І да... Якщо хтось захоче розказати про його віртуальність та непатріотичність, то я від його представника особисто в руки в Києві отримав безкоштовно планшет , з яким потім літав кілька років.
Можливо полон ?
Якщо ні то все, думаю Лібо б відписався якби був живий.
Він офіцер, та точно з першого дня був на війні.
Якось в нього був поганий настрій в останні дні перед війною, було помітно.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 05:11
airmax78 написав:
Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.
то есть, ваша готовность к сделкам - это впарить концептуальный овноблок на таком высоком этаже, что до бомбоубежища разве что с парашютом, но при атаке правительственного квартала огромный риск прилета в панорамное окно, всего ПА 4куе за метр, бо вам нада точно такое, но в центре Вены?
Я правильно концепцию готовности к сделке на КРЖН изложил?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 05:16
hume написав: airmax78 написав:
Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.
Сделка это типа продать при 4 куе/метр? Если да, то перед вами очередь из желающих напарить аэродромов по такой же цене. Вывалилось невероятное количество элитной и псевдоэлитной недвиге от 300 куе и до безлимита
Да, нежданчик.
Когда случается ППЦ, то рынок останавливается и продает только тот, кто быстрей других скидывает цену.
А тут полный коллапс, но Максим оптимистично смотрит в будущее.
Никогда такого не было и вот опять.
Реально, Максима надо во все учебники по теории статистики вводить. В раздел "черный лебедь" или "вестник апокалипсиса".
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Додано: Суб 11 чер, 2022 05:21
airmax78 написав: Олежан написав:
кинь ссылку на объяву
Еще не выставлял - надо сделать фотосессию. А для этого надо вернуться, повесить шторы, навести порядок.
Все, сматываемся кто может.
Это ядерная война.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 05:33
hume написав:
Эир, можете не стараться, сделок нет, тем более в диапазоне от 100куе. Вообще не понимаю откуда взяться человеку, который добровольно отдаст полляма за квартиру в стране с незавершенным военным конфликтом. Ладно там ещё купить за 50 куе подальше от линии фронта то, что стоило 100 куе до войны. Но вот так вывалить за плинтус поллляма...ну хз
ПС
Кстати по поводу страховки в США. У меня двое знакомых эмигрантов пока экономят на ней, дети застрахованные, а на себе экономят. Вот не могу понять почему, если все так просто как два пальца об асфпльт... Да и в принципе таких невероятных историй как от ркжз я от них не слышал. Въебывают как проклятые, но на базу всё таки заработали и одни и вторые.
Я не говорил, что все просто.
Страховка весчь нужная, к сожалению убедился.
Не все знают как можно оформить хорошую страховку недорого.
А для иллюстрации - у знакомой дочка заболела как-то воспалением легких, это еще в доковидные времена, она с ней сидела и днем и ночью. Тяжело проходило.
Дочка выздоровела. А знакомой что-то было неважно.
Стало похоже на воспаление легких уже у нее.
Страховка у нее крутая от работодателя.
Поехала делать X-RAY (рентген по нащему) в очень престижный госпиталь.
А на рентгене увидели воспаление легких. И опухоль на сердце. И тут-же увезли ее в операционную. Опухоль сняли. Но так как воспаление легких+такое, то неделю в госпитале продержали.
Через неделю выписали и еще через пару недель она пощла на работу.
Потом приходит рипОрт от страховой. Оплачено около 250 куе.
Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?
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