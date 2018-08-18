rjkz написав:

Страховка весчь нужная, к сожалению убедился.А для иллюстрации - у знакомой дочка заболела как-то воспалением легких, это еще в доковидные времена, она с ней сидела и днем и ночью. Тяжело проходило.Дочка выздоровела. А знакомой что-то было неважно.Стало похоже на воспаление легких уже у нее.Страховка у нее крутая от работодателя.Поехала делать X-RAY (рентген по нащему) в очень престижный госпиталь.А на рентгене увидели воспаление легких. И опухоль на сердце. И тут-же увезли ее в операционную. Опухоль сняли. Но так как воспаление легких+такое, то неделю в госпитале продержали.Через неделю выписали и еще через пару недель она пощла на работу.Потом приходит рипОрт от страховой. Оплачено около 250 куе.Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?