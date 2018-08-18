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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9941994299439944

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 05:39

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:Еще не выставлял - надо сделать фотосессию. А для этого надо вернуться, повесить шторы, навести порядок.

сколько обошелся ремонт и мебель из расчета на 1м?

Где-то 1200-1300. Я в какой-то момент перестал считать чтобы не расстраиваться.


Максим, я куплю.
Но деньги вы пересчитывать не будете.
Чтоб не расстраиваться.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 06:10

  Hotab написав:
  UA написав:Какрй нормальный человек станет жить в ФК?
То он для телок водить купил

Хоч би він був живий. Щось не чутно.
Може модер бачить, чи заходить він. Якщо ні , то точно торба. Всі!! мали можливість хоч трохи відпочити і вийти на зв'язок.


І да... Якщо хтось захоче розказати про його віртуальність та непатріотичність, то я від його представника особисто в руки в Києві отримав безкоштовно планшет , з яким потім літав кілька років.


Не только либо не появляется.
Не обязательно, что с ним что-то случилось.
Хотя разное бывает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 06:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Помнится, Libo агитироаал вкладывать в серебро
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 06:51

  rjkz написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.

Сделка это типа продать при 4 куе/метр? Если да, то перед вами очередь из желающих напарить аэродромов по такой же цене. Вывалилось невероятное количество элитной и псевдоэлитной недвиге от 300 куе и до безлимита


Да, нежданчик.
Когда случается ППЦ, то рынок останавливается и продает только тот, кто быстрей других скидывает цену.
А тут полный коллапс, но Максим оптимистично смотрит в будущее.
Никогда такого не было и вот опять.
Реально, Максима надо во все учебники по теории статистики вводить. В раздел "черный лебедь" или "вестник апокалипсиса".

не варто всерйоз сприймати писанину деяких кадрів з відділів продаж новобуду.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 07:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лібо - не дається чути...
А Серж-ик? Теж не виходив на зв'язок?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 07:34

  rjkz написав:Страховка весчь нужная, к сожалению убедился.
Не все знают как можно оформить хорошую страховку недорого.
А для иллюстрации - у знакомой дочка заболела как-то воспалением легких, это еще в доковидные времена, она с ней сидела и днем и ночью. Тяжело проходило.
Дочка выздоровела. А знакомой что-то было неважно.
Стало похоже на воспаление легких уже у нее.
Страховка у нее крутая от работодателя.
Поехала делать X-RAY (рентген по нащему) в очень престижный госпиталь.
А на рентгене увидели воспаление легких. И опухоль на сердце. И тут-же увезли ее в операционную. Опухоль сняли. Но так как воспаление легких+такое, то неделю в госпитале продержали.
Через неделю выписали и еще через пару недель она пощла на работу.
Потом приходит рипОрт от страховой. Оплачено около 250 куе.
Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?

как? как можно оформить хорошую страховку недорого?
и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?
У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 07:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:[quote="5444398:Investor_K"]Очевидно, що дешевше буде.


Що невже пі 100 USD за кв.м. ?
Таких цін навіть в 90-х не було.


300 было в 1999. А хороший был год, по сравнению с тем что сейчас - зотолой век


Было по 200 в новостройках на Троещине[/quote]Было в 2000-2001 ( до осени) на Оболони м.Минская первые кирпичные дома - по 300. Чуть дальше, м. Г.Днепра, Северная, АППС новый- 250дол. В то же время.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:31

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:кинь ссылку на объяву

Еще не выставлял - надо сделать фотосессию. А для этого надо вернуться, повесить шторы, навести порядок.


Все, сматываемся кто может.
Это ядерная война.

Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 11:23

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.


то есть, ваша готовность к сделкам - это впарить концептуальный овноблок на таком высоком этаже, что до бомбоубежища разве что с парашютом, но при атаке правительственного квартала огромный риск прилета в панорамное окно, всего ПА 4куе за метр, бо вам нада точно такое, но в центре Вены?
Я правильно концепцию готовности к сделке на КРЖН изложил?

Тік. Але зараз всі сперечання з приводу ціни та верогідності продажу не на часі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 11:26

  Frant написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Сделка это типа продать при 4 куе/метр? Если да, то перед вами очередь из желающих напарить аэродромов по такой же цене. Вывалилось невероятное количество элитной и псевдоэлитной недвиге от 300 куе и до безлимита


Да, нежданчик.
Когда случается ППЦ, то рынок останавливается и продает только тот, кто быстрей других скидывает цену.
А тут полный коллапс, но Максим оптимистично смотрит в будущее.
Никогда такого не было и вот опять.
Реально, Максима надо во все учебники по теории статистики вводить. В раздел "черный лебедь" или "вестник апокалипсиса".

не варто всерйоз сприймати писанину деяких кадрів з відділів продаж новобуду.

Теж вірно
airmax78
 
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