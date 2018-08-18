RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9942994399449945

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?
striped
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3010 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:47

  striped написав:А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?

Вирішуйте свої проблеми і не переживайте за Сержика.
Він дорослий чоловік, не пропаде.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22789
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:59

  UA написав:Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.

Встречаются два еврея, один начинает жаловаться на жизнь, а другой его утешает, жизнь - полосатая, бывают черные полосы, а бывают и белые...».

Через год снова встречаются и утешавший спрашивает: "Ну, как дела?". В ответ первый еврей бросается ему на шею с криком: "Как ты был прав... то была белая полоса...".
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13320
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 2864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:18

  Frant написав:Вирішуйте свої проблеми і не переживайте за Сержика.
Він дорослий чоловік, не пропаде.


Не кажіть мені що робити і я не скажу Вам куди йти.

Ми усі тут доволі довго, Сержик викликав емпатію, я радів за нього коли він придбав саме таку квартиру як бажав, без суттєвих компромісів. Але прийшла війна і мені цікаво як в нього справи. Не у генерала Наумова, який с поплічником вивіз 600 000 евро та брильянти подалі від КРЖН, а саме у нашого Сержика.
striped
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3010 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9942994399449945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2236, 2237, 2238
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22378 6925894
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 14:10
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 101, 102, 103
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1026 2278172
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 13:52
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34766
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.