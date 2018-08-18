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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:47
Вирішуйте свої проблеми і не переживайте за Сержика.
Він дорослий чоловік, не пропаде.
Додано: Суб 11 чер, 2022 13:59
Встречаются два еврея, один начинает жаловаться на жизнь, а другой его утешает, жизнь - полосатая, бывают черные полосы, а бывают и белые...».
Через год снова встречаются и утешавший спрашивает: "Ну, как дела?". В ответ первый еврей бросается ему на шею с криком: "Как ты был прав... то была белая полоса...".
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:18
Не кажіть мені що робити і я не скажу Вам куди йти.
Ми усі тут доволі довго, Сержик викликав емпатію, я радів за нього коли він придбав саме таку квартиру як бажав, без суттєвих компромісів. Але прийшла війна і мені цікаво як в нього справи. Не у генерала Наумова, який с поплічником вивіз 600 000 евро та брильянти подалі від КРЖН, а саме у нашого Сержика.
Додано: Суб 11 чер, 2022 14:52
Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу
Додано: Суб 11 чер, 2022 15:01
Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят.
Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.
Додано: Суб 11 чер, 2022 15:09
Також було цікаво Сержа читати.
Він хомячив все життя в жирні 2000 та на початку 2010.
Але загнали зазивали з цього сайту, Сержик все витратив.
Думаю з ним все ок.
Можливо навіть за кордон виїхав, та просто не хоче писати щоб не мокали що він попав з покупкою
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