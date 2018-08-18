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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 994399449945994699479948>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:47

  striped написав:А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?

Вирішуйте свої проблеми і не переживайте за Сержика.
Він дорослий чоловік, не пропаде.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:59

  UA написав:Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.

Встречаются два еврея, один начинает жаловаться на жизнь, а другой его утешает, жизнь - полосатая, бывают черные полосы, а бывают и белые...».

Через год снова встречаются и утешавший спрашивает: "Ну, как дела?". В ответ первый еврей бросается ему на шею с криком: "Как ты был прав... то была белая полоса...".
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:18

  Frant написав:Вирішуйте свої проблеми і не переживайте за Сержика.
Він дорослий чоловік, не пропаде.


Не кажіть мені що робити і я не скажу Вам куди йти.

Ми усі тут доволі довго, Сержик викликав емпатію, я радів за нього коли він придбав саме таку квартиру як бажав, без суттєвих компромісів. Але прийшла війна і мені цікаво як в нього справи. Не у генерала Наумова, який с поплічником вивіз 600 000 евро та брильянти подалі від КРЖН, а саме у нашого Сержика.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:52

  rjkz написав:Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?

Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:01

  UA написав:Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.


Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят.
Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:09

  striped написав:
  Frant написав:Вирішуйте свої проблеми і не переживайте за Сержика.
Він дорослий чоловік, не пропаде.


Не кажіть мені що робити і я не скажу Вам куди йти.

Ми усі тут доволі довго, Сержик викликав емпатію, я радів за нього коли він придбав саме таку квартиру як бажав, без суттєвих компромісів. Але прийшла війна і мені цікаво як в нього справи. Не у генерала Наумова, який с поплічником вивіз 600 000 евро та брильянти подалі від КРЖН, а саме у нашого Сержика.


Також було цікаво Сержа читати.
Він хомячив все життя в жирні 2000 та на початку 2010.
Але загнали зазивали з цього сайту, Сержик все витратив.
Думаю з ним все ок.
Можливо навіть за кордон виїхав, та просто не хоче писати щоб не мокали що він попав з покупкою
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:30

  Хомякоид написав:
  UA написав:Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.


Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят.
Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.

Ипать, "патриот". Это надо заскринить

Базовый "украинский патриот" на максималках

А где второй патриот aka "не может быть дешевле"

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Который лет пять забивает досками весь Киев, но чабанчики регулярно поднимает по аренде)))
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.
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