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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:43
Ромасик написав: rjkz написав:
Страховка весчь нужная, к сожалению убедился.Не все знают как можно оформить хорошую страховку недорого.
А для иллюстрации - у знакомой дочка заболела как-то воспалением легких, это еще в доковидные времена, она с ней сидела и днем и ночью. Тяжело проходило.
Дочка выздоровела. А знакомой что-то было неважно.
Стало похоже на воспаление легких уже у нее.
Страховка у нее крутая от работодателя.
Поехала делать X-RAY (рентген по нащему) в очень престижный госпиталь.
А на рентгене увидели воспаление легких. И опухоль на сердце. И тут-же увезли ее в операционную. Опухоль сняли. Но так как воспаление легких+такое, то неделю в госпитале продержали.
Через неделю выписали и еще через пару недель она пощла на работу.
Потом приходит рипОрт от страховой. Оплачено около 250 куе.
Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?
как? как можно оформить хорошую страховку недорого?
и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?
У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений.
Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям.
МОй ответ о страховке в США.
Вас это интересует?
В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо. Только корпоративные.
Когда планировали вторые роды в Исиде, на обум спросил на рецепшене или с ними сотрудничают страховые, которые продают полисы частным лицам. Они дали мне буклет. Если память не изменяет АРМА или что-то такое. Я позвонил, говорю, мне в Исиде сказали, что у вас можно купить полис на роды.
Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете.
Нафига такой баян?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:45
rjkz написав:
В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо. Только корпоративные.
Когда планировали вторые роды в Исиде, на обум спросил на рецепшене или с ними сотрудничают страховые, которые продают полисы частным лицам. Они дали мне буклет. Если память не изменяет АРМА или что-то такое. Я позвонил, говорю, мне в Исиде сказали, что у вас можно купить полис на роды.
Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете.
Нафига такой баян?
Это Украина, детка!
"Страна возможностей", не так ли?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:47
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Ладно, я смотрю что кроме меня никто на этой ветке, пока всерьез к сделкам на КРЖН не готов. Ок. Подождем.
то есть, ваша готовность к сделкам - это впарить концептуальный овноблок на таком высоком этаже, что до бомбоубежища разве что с парашютом, но при атаке правительственного квартала огромный риск прилета в панорамное окно, всего ПА 4куе за метр, бо вам нада точно такое, но в центре Вены?
Я правильно концепцию готовности к сделке на КРЖН изложил?
Тік. Але зараз всі сперечання з приводу ціни та верогідності продажу не на часі.
Очень напомнило!!!
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:51
Хомякоид написав: UA написав:
Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.
Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят.
Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.
Хто ж вікна в Чабанчиках дошками забиватиме?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:52
Вкладчик1234 написав: Хомякоид написав: UA написав:
Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.
Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят. Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.
Ипать, "патриот". Это надо заскринить
Базовый "украинский патриот" на максималках
А где второй патриот aka "не может быть дешевле"
airmax78 написав:
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
У Відні, у відрядженні, як особливо цінний працівник прачєчної.
Макс, як там колишні 100Куїв в рік, думаю, з поправкою на інфлєц нікомунепотрібного уже під 200? Даунпей за з першої зепешки у вигнанні?
Розкажи, скільки погранцям відслюнявив, чи ти карпатськими стежками ?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:57
hume написав:
Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.
Это вы в Мюнхене Хомяка не были.
Только на шару хорошо тариться.
Пиво - да, 38евроцентов неплохое 0.33, в понедельник было СВЯТО в Баварии, попили хорошо, а так - мама не горюй...Кока-Кола 70грн 2л, коВбаса гарна - 300 варёнка, 600 - копченая, за сигареты помолчу...
Шаварма на желдор.вокзале 7евро, вкусная, МакДак на двоих девок в теле - 1000грн. Однако!
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:00
flyman написав:
Розкажи, скільки погранцям відслюнявив, чи ти карпатськими стежками ?
Тоже интересно*
*бо я теж український патріот
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:03
барабашов написав:
МакДак на двоих девок в теле - 1000грн. Однако!
зачем вам две?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:03
hume написав: rjkz написав:
Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?
Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.
При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.
Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.
Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.
Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.
Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.
Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.
Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.
Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:05
rjkz написав:
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Снесут как "вражескую пропаганду".
Всё самое лучшее - только В Украине. Кто не согласен - вражеский агент
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