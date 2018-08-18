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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:11
Хомякоид написав: UA написав:
Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.
Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят.
Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.
В Канаде и на Аляске стоят американские ПРО, тк с территории рп ракеты запускаются через северный полюс и их должны сбить над Канадой.
Это всяко лучше, чем импотентно-проституточная Европа.
И правильно ЮК сделали, что вышли из ЕС. И Украине такой ЕС для чего?
Защищать такие страны как Венгрия, Болгария, Франция и Германия?
Их украинское зерно интересует больше, чем жизни украинцев.
ЮК - респект! Союз Украина-ЮК-Польша-Литва-Латвия-Эстония!
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rjkz
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:14
rjkz написав: Хомякоид написав: UA написав:
Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.
Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят.
Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.
В Канаде и на Аляске стоят американские ПРО, тк с территории рп ракеты запускаются через северный полюс и их должны сбить над Канадой.
Это всяко лучше, чем импотентно-проституточная Европа.
И правильно ЮК сделали, что вышли из ЕС. И Украине такой ЕС для чего?
Защищать такие страны как Венгрия, Болгария, Франция и Германия?
Их украинское зерно интересует больше, чем жизни украинцев.
ЮК - респект! Союз Украина-ЮК-Польша-Литва-Латвия-Эстония
!
Тільки не Союз, а воєнно-економічний блок.
І замість найфайнішої фунт.
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flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:16
Вкладчик1234 написав: flyman написав:
Розкажи, скільки погранцям відслюнявив, чи ти карпатськими стежками ?
Тоже интересно*
*бо я теж український патріот
Тру патіотом можна тільки стати в азилю, після ломки та хвантомних болів за ненькою.
Я в Польщі так і не пройшов це випробування, вернувся.
з.і.
не вірю, що хтось вернеться вішати штори для фотосесії плінтусів прихованого монтажу або забивання дошками нерухомості в Чабанах
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:17
hume написав:
Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.
Все-таки вызывает удивление, когда люди выбирают ПОльшу.
Аренда - это очень субъективная вещь. Кто как почему и за сколько снял.
Продукты - более объективная. Но все что я слышал, что в Польше они +\- сопоставимы с украинскими.
Но доходы в Польше сопоставимы и с киевскими.
То если ехать, то туда, где доходы значительно выше.
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rjkz
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:22
Вкладчик1234 написав: rjkz написав:
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Снесут как "вражескую пропаганду".
Всё самое лучшее - только В Украине. Кто не согласен - вражеский агент
вже є аналог іноагєнта, чи тільки порохобот хужє 3.14?
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flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:23
барабашов написав: hume написав:
Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.
Это вы в Мюнхене Хомяка не были.
Только на шару хорошо тариться.
Пиво - да, 38евроцентов неплохое 0.33, в понедельник было СВЯТО в Баварии, попили хорошо, а так - мама не горюй...Кока-Кола 70грн 2л, коВбаса гарна - 300 варёнка, 600 - копченая, за сигареты помолчу...
Шаварма на желдор.вокзале 7евро, вкусная, МакДак на двоих девок в теле - 1000грн. Однако!
Попробуйте там не только тратить, но и зарабатывать.
"И да прибудет с тобой Сила!" (с)
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rjkz
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:28
rjkz написав: hume написав:
Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.
Все-таки вызывает удивление, когда люди выбирают ПОльшу.
Аренда - это очень субъективная вещь. Кто как почему и за сколько снял.
Продукты - более объективная. Но все что я слышал, что в Польше они +\- сопоставимы с украинскими.
Но доходы в Польше сопоставимы и с киевскими.
То если ехать, то туда, где доходы значительно выше.
Жив у 3х містах в Польші: Щецін, Ченстохова, Зелена Гура.
Аренда кавалірки або кімнати обходилася 500-600 злотих.
Проїзд, компослуги, їжа ще 400-500, то виходило літом в середьному 950 злотих на місяць, а зимою 1000. ($250+- місяць, залежно від курсу)
Як вернувся вна неньку, то 5600 грн. з орендою в Ірпені кімнати витрати (біля $200 в місяць).
Після придбання цоколя вна оКРЖН витрати $120...$130 в місяць.
Якщо в оренді, то Польща не сильно була дорожча за прикиївське передмістя (з поїздками на роботу в Київ ШРТ без пересадок).
До Ржешува, думаю, з мого теперішнього ПМЖ ближче чим до Кийова, але "не на часі" (с)
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:29
Вкладчик1234 написав: rjkz написав:
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Снесут как "вражескую пропаганду".
Всё самое лучшее - только В Украине. Кто не согласен - вражеский агент
И этот пост потрут, но очень удивлен насколько тему эмиграции выводят с активных веток.
Эмиграция - это демография.
Демография - это спрос на КРЖН.
Как такой фактор можно тупо игнорировать на данной ветке?
Только в том случае, если он противоречит идеологии.
Арендные квартиры почему пустые стоят?
Потому что овноблоков понастроили пофига, а народ свалил.
Демография в действии.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:34
rjkz написав: Вкладчик1234 написав: rjkz написав:
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Снесут как "вражескую пропаганду".
Всё самое лучшее - только В Украине. Кто не согласен - вражеский агент
И этот пост потрут, но очень удивлен насколько тему эмиграции выводят с активных веток.
Эмиграция - это демография.
Демография - это спрос на КРЖН.
Как такой фактор можно тупо игнорировать на данной ветке?
Только в том случае, если он противоречит идеологии.
Арендные квартиры почему пустые стоят?
Потому что овноблоков понастроили пофига, а народ свалил.
Демография в действии.
Інфа від прораба з ремонту кавалірок нахалбуда КРЖН в пішій доступності до ШРТ:
В Києві корків нема!
Форум фінанс: Ірпінь/Буча 20% наявного населення щодо на 24.2.22
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:34
flyman написав:
вже є аналог іноагєнта, чи тільки порохобот хужє 3.14?
Пока не перевели и не прголосовали законы соседа.
Там есть ещё интересный для местных "патриотов" закон про "отрицание...". Тоже надо перевести и проголосовать, как и всё остальное
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