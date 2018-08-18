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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9946994799489949>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:35

  flyman написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.


Все-таки вызывает удивление, когда люди выбирают ПОльшу.
Аренда - это очень субъективная вещь. Кто как почему и за сколько снял.
Продукты - более объективная. Но все что я слышал, что в Польше они +\- сопоставимы с украинскими.
Но доходы в Польше сопоставимы и с киевскими.
То если ехать, то туда, где доходы значительно выше.

Жив у 3х містах в Польші: Щецін, Ченстохова, Зелена Гура.
Аренда кавалірки або кімнати обходилася 500-600 злотих.
Проїзд, компослуги, їжа ще 400-500, то виходило літом в середьному 950 злотих на місяць, а зимою 1000. ($250+- місяць, залежно від курсу)
Як вернувся вна неньку, то 5600 грн. з орендою в Ірпені кімнати витрати (біля $200 в місяць).

Після придбання цоколя вна оКРЖН витрати $120...$130 в місяць.

Якщо в оренді, то Польща не сильно була дорожча за прикиївське передмістя (з поїздками на роботу в Київ ШРТ без пересадок).

До Ржешува, думаю, з мого теперішнього ПМЖ ближче чим до Кийова, але "не на часі" (с)


Флай, я прошу прощения, но при Вашем аскетизме, цифры вообще ни о чем не говорят.
Старожилы помнят легендарную комнату с холодильником и дочкой хозяйки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:35

  Вкладчик1234 написав:А где второй патриот aka "не может быть дешевле"

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.

Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:37

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:вже є аналог іноагєнта, чи тільки порохобот хужє 3.14?

Пока не перевели и не прголосовали законы соседа.
Там есть ещё интересный для местных "патриотов" закон про "отрицание...". Тоже надо перевести и проголосовать, как и всё остальное

В оркостані нема обмежень 18..60 щоб стати патріотом в азилі.
Звідки передрали/переклали: із СРСР/Пн.Корея/Іран?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:37

  rjkz написав:
  Вкладчик1234 написав:
  rjkz написав:Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.

Снесут как "вражескую пропаганду".

Всё самое лучшее - только В Украине. Кто не согласен - вражеский агент
:)


И этот пост потрут, но очень удивлен насколько тему эмиграции выводят с активных веток.
Эмиграция - это демография.
Демография - это спрос на КРЖН.
Как такой фактор можно тупо игнорировать на данной ветке?
Только в том случае, если он противоречит идеологии.

Арендные квартиры почему пустые стоят?
Потому что овноблоков понастроили пофига, а народ свалил.
Демография в действии.

Чему удивляться?
Редакция в собственности Dragon Capital, которые крепко ̶в̶л̶и̶п̶л̶и̶ интвестировали в укр. бетон.

Поэтому любые негативные факторы для этого "актива" - в бане. Редакция не одобряэ
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:37

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:А где второй патриот aka "не может быть дешевле"

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.

Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?


Блокпости та в/ч в Запоріжжі виявляє і передає "майору"))
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:38

  Вкладчик1234 написав:... укр. бетон.
Поэтому любые негативные факторы для этого "актива" - в бане. Редакция не одобряэ

Про покійника або нічого, або правду!
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:38

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:А где второй патриот aka "не может быть дешевле"

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.

Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?

Ты что еврей, отвечать вопросом на вопрос? Как в Вену попал, потреот?
Я в Запорожье, приходи
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:40

  flyman написав:Розкажи, скільки погранцям відслюнявив, чи ти карпатськими стежками ?

Втомився відповідати на це запитання, флай. Я ж не порушую законів і не сприятиму корупції.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:41

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:А где второй патриот aka "не может быть дешевле"

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.

Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?

https://forum.finance.ua/topic4727.html
3.15. Забороняється в повідомленнях змінювати нік користувача без його згоди, в іншому випадку це прирівнюється до образи (п. 3.1.1.)
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:43

  airmax78 написав:
  flyman написав:Розкажи, скільки погранцям відслюнявив, чи ти карпатськими стежками ?

Втомився відповідати на це запитання, флай. Я ж не порушую законів і не сприятиму корупції.

Можна в ПП, як морожений окунь, 146%.
Хочу стати тру патріотом в азилі і постити ура-пости із Труймяста.

з.і.
Ти часом не залізничник УЗ, ніби їм півроку можна відряджатися.
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