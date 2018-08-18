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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:35
flyman написав: rjkz написав: hume написав:
Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.
Все-таки вызывает удивление, когда люди выбирают ПОльшу.
Аренда - это очень субъективная вещь. Кто как почему и за сколько снял.
Продукты - более объективная. Но все что я слышал, что в Польше они +\- сопоставимы с украинскими.
Но доходы в Польше сопоставимы и с киевскими.
То если ехать, то туда, где доходы значительно выше.
Жив у 3х містах в Польші: Щецін, Ченстохова, Зелена Гура.
Аренда кавалірки або кімнати обходилася 500-600 злотих.
Проїзд, компослуги, їжа ще 400-500, то виходило літом в середьному 950 злотих на місяць, а зимою 1000. ($250+- місяць, залежно від курсу)
Як вернувся вна неньку, то 5600 грн. з орендою в Ірпені кімнати витрати (біля $200 в місяць).
Після придбання цоколя вна оКРЖН витрати $120...$130 в місяць.
Якщо в оренді, то Польща не сильно була дорожча за прикиївське передмістя (з поїздками на роботу в Київ ШРТ без пересадок).
До Ржешува, думаю, з мого теперішнього ПМЖ ближче чим до Кийова, але "не на часі" (с)
Флай, я прошу прощения, но при Вашем аскетизме, цифры вообще ни о чем не говорят.
Старожилы помнят легендарную комнату с холодильником и дочкой хозяйки.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:35
Вкладчик1234 написав:
А где второй патриот aka "не может быть дешевле"
airmax78 написав:
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:37
Вкладчик1234 написав: flyman написав:
вже є аналог іноагєнта, чи тільки порохобот хужє 3.14?
Пока не перевели и не прголосовали законы соседа.
Там есть ещё интересный для местных "патриотов" закон про "отрицание...". Тоже надо перевести и проголосовать, как и всё остальное
В оркостані нема обмежень 18..60 щоб стати патріотом в азилі.
Звідки передрали/переклали: із СРСР/Пн.Корея/Іран?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:37
rjkz написав: Вкладчик1234 написав: rjkz написав:
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Снесут как "вражескую пропаганду".
Всё самое лучшее - только В Украине. Кто не согласен - вражеский агент
И этот пост потрут, но очень удивлен насколько тему эмиграции выводят с активных веток.
Эмиграция - это демография.
Демография - это спрос на КРЖН.
Как такой фактор можно тупо игнорировать на данной ветке?
Только в том случае, если он противоречит идеологии.
Арендные квартиры почему пустые стоят?
Потому что овноблоков понастроили пофига, а народ свалил.
Демография в действии.
Чему удивляться?
Редакция в собственности Dragon Capital, которые крепко ̶в̶л̶и̶п̶л̶и̶ интвестировали в укр. бетон.
Поэтому любые негативные факторы для этого "актива" - в бане. Редакция не одобряэ
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:37
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
А где второй патриот aka "не может быть дешевле"
airmax78 написав:
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?
Блокпости та в/ч в Запоріжжі виявляє і передає "майору"))
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:38
Вкладчик1234 написав:
... укр. бетон.
Поэтому любые негативные факторы для этого "актива" - в бане. Редакция не одобряэ
Про покійника або нічого, або правду!
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:38
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
А где второй патриот aka "не может быть дешевле"
airmax78 написав:
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?
Ты что еврей, отвечать вопросом на вопрос? Как в Вену попал, потреот?
Я в Запорожье, приходи
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:40
flyman написав:
Розкажи, скільки погранцям відслюнявив, чи ти карпатськими стежками ?
Втомився відповідати на це запитання, флай. Я ж не порушую законів і не сприятиму корупції.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:41
https://forum.finance.ua/topic4727.html3.15. Забороняється в повідомленнях змінювати нік користувача без його згоди, в іншому випадку це прирівнюється до образи (п. 3.1.1.)
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
А где второй патриот aka "не может быть дешевле"
airmax78 написав:
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:43
airmax78 написав: flyman написав:
Розкажи, скільки погранцям відслюнявив, чи ти карпатськими стежками ?
Втомився відповідати на це запитання, флай. Я ж не порушую законів і не сприятиму корупції.
Можна в ПП, як морожений окунь, 146%.
Хочу стати тру патріотом в азилі і постити ура-пости із Труймяста.
з.і.
Ти часом не залізничник УЗ, ніби їм півроку можна відряджатися.
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