Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Это вы в Мюнхене Хомяка не были. Только на шару хорошо тариться. Пиво - да, 38евроцентов неплохое 0.33, в понедельник было СВЯТО в Баварии, попили хорошо, а так - мама не горюй...Кока-Кола 70грн 2л, коВбаса гарна - 300 варёнка, 600 - копченая, за сигареты помолчу... Шаварма на желдор.вокзале 7евро, вкусная, МакДак на двоих девок в теле - 1000грн. Однако!
В стране где уровень доходов выше в разы - макдак дороже? Совпадение? Не думаю.
airmax78 написав:Я думаю полностью зависит от соседнего проекта.
Можна уточнити, про що мова? Там будує ще якийсь конкурент?? Чи чергова черга у 044 будується?
Колишній пивзавод Ріхерта - величезна площадка та дуже цікавий проект впритул до 044.
Этого в ближайшие 10 лет не случится. В это время если и будут какие-то новые проекты, то только на уже приобретенной ранее земле с исходящим сроком аренды. Чтобы землю не потерять. Продолжать строить уже начатое - потеряло смысл.
airmax78 написав:[ Дякую за запрошення, але покищо не можу - аеропорт в Запоріжжі не працює.
В Вену откуда летел?
До Відня довелось автівкою діставатись. Складна логістика. А зараз ще й з паливом проблеми. Я папізже приїду, якщо можна.
Напиши в ПП як правильно перейти кордон, бо дуже потрібно побути патріотом в азилі в Труймясті, та навіть в Перемишлі ... то чумка, то ВВП ... мені ненадовго: взяти нову SIM (стара пожовкла і відвалилася від опсоса), прив"язати до EPUAP та ІБ.
rjkz написав:Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?
Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию. Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания. При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого. Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно. Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить. Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе. Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть. Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия. Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь. Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.
Вставлю свои 5 коп. Жить без страховки в США - безумие. Цена 20 в госпитале за 3 дня - это цена 2005 года )
Я последний раз, когда ехал в США как турист, купил местную страховку с покрытием 250000 за 70 долларов на 17 дней (с нулевой франшизой). Потому что ехать туда с украинской страховкой после предыдущего раза стало резко стремно.