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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9947994899499950>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:46

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Розкажи, скільки погранцям відслюнявив, чи ти карпатськими стежками ?

Втомився відповідати на це запитання, флай. Я ж не порушую законів і не сприятиму корупції.

Можна в ПП, як морожений окунь, 146%.
Хочу стати тру патріотом в азилі і постити ура-пости із Труймяста.

з.і.
Ти часом не залізничник УЗ, ніби їм півроку можна відряджатися.

Всє понітно з тібій. Ріньше тріба було думати.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:51

  hume написав:Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.

Скорее всего лоханулись при поиске аренды, достаточно глянуть первые 10-ть рандомных обьявлений https://t.me/mieszkanie_w_warszawe_RIEL_GO
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:53

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?

Ты что еврей, отвечать вопросом на вопрос? Как в Вену попал, потреот?
Я в Запорожье, приходи

Дякую за запрошення, але покищо не можу - аеропорт в Запоріжжі не працює.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:57

  барабашов написав:Это вы в Мюнхене Хомяка не были.
Только на шару хорошо тариться.
Пиво - да, 38евроцентов неплохое 0.33, в понедельник было СВЯТО в Баварии, попили хорошо, а так - мама не горюй...Кока-Кола 70грн 2л, коВбаса гарна - 300 варёнка, 600 - копченая, за сигареты помолчу...
Шаварма на желдор.вокзале 7евро, вкусная, МакДак на двоих девок в теле - 1000грн. Однако!

В стране где уровень доходов выше в разы - макдак дороже? Совпадение? Не думаю. :D
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:05

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Вот блд из контекста только вырывать не надо. А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?

Ты что еврей, отвечать вопросом на вопрос? Как в Вену попал, потреот?
Я в Запорожье, приходи

Дякую за запрошення, але покищо не можу - аеропорт в Запоріжжі не працює.


В Вену откуда летел?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:16

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:[
Дякую за запрошення, але покищо не можу - аеропорт в Запоріжжі не працює.


В Вену откуда летел?

До Відня довелось автівкою діставатись. Складна логістика. А зараз ще й з паливом проблеми. Я папізже приїду, якщо можна.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:33

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:[
Дякую за запрошення, але покищо не можу - аеропорт в Запоріжжі не працює.


В Вену откуда летел?

До Відня довелось автівкою діставатись. Складна логістика. А зараз ще й з паливом проблеми. Я папізже приїду, якщо можна.


Засчитывать тебе слив, потреотэ?
  airmax78 написав:А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:35

  airmax78 написав:
  Hotab написав:
  airmax78 написав:Я думаю полностью зависит от соседнего проекта.

Можна уточнити, про що мова? Там будує ще якийсь конкурент?? Чи чергова черга у 044 будується?

Колишній пивзавод Ріхерта - величезна площадка та дуже цікавий проект впритул до 044.

Этого в ближайшие 10 лет не случится. В это время если и будут какие-то новые проекты, то только на уже приобретенной ранее земле с исходящим сроком аренды. Чтобы землю не потерять.
Продолжать строить уже начатое - потеряло смысл.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:41

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:[
Дякую за запрошення, але покищо не можу - аеропорт в Запоріжжі не працює.


В Вену откуда летел?

До Відня довелось автівкою діставатись. Складна логістика. А зараз ще й з паливом проблеми. Я папізже приїду, якщо можна.

Напиши в ПП як правильно перейти кордон, бо дуже потрібно побути патріотом в азилі в Труймясті, та навіть в Перемишлі ... то чумка, то ВВП ... мені ненадовго: взяти нову SIM (стара пожовкла і відвалилася від опсоса), прив"язати до EPUAP та ІБ.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:48

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?

Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу


Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.
При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.
Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.
Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.
Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.
Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.
Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.
Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.
Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.


Вставлю свои 5 коп. Жить без страховки в США - безумие. Цена 20 в госпитале за 3 дня - это цена 2005 года )

Я последний раз, когда ехал в США как турист, купил местную страховку с покрытием 250000 за 70 долларов на 17 дней (с нулевой франшизой). Потому что ехать туда с украинской страховкой после предыдущего раза стало резко стремно.
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