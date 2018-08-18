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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 чер, 2022 18:33
airmax78 написав:
До Відня довелось автівкою діставатись. Складна логістика. А зараз ще й з паливом проблеми. Я папізже приїду, якщо можна.
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
[
Дякую за запрошення, але покищо не можу - аеропорт в Запоріжжі не працює.
В Вену откуда летел?
Засчитывать тебе слив, потреотэ?
airmax78 написав:А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:35
airmax78 написав: Hotab написав: airmax78 написав:
Я думаю полностью зависит от соседнего проекта.
Можна уточнити, про що мова? Там будує ще якийсь конкурент?? Чи чергова черга у 044 будується?
Колишній пивзавод Ріхерта - величезна площадка та дуже цікавий проект впритул до 044.
Этого в ближайшие 10 лет не случится. В это время если и будут какие-то новые проекты, то только на уже приобретенной ранее земле с исходящим сроком аренды. Чтобы землю не потерять.
Продолжать строить уже начатое - потеряло смысл.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:41
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
[
Дякую за запрошення, але покищо не можу - аеропорт в Запоріжжі не працює.
В Вену откуда летел?
До Відня довелось автівкою діставатись. Складна логістика. А зараз ще й з паливом проблеми. Я папізже приїду, якщо можна.
Напиши в ПП як правильно перейти кордон, бо дуже потрібно побути патріотом в азилі в Труймясті, та навіть в Перемишлі ... то чумка, то ВВП ... мені ненадовго: взяти нову SIM (стара пожовкла і відвалилася від опсоса), прив"язати до EPUAP та ІБ.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:48
rjkz написав: hume написав: rjkz написав:
Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?
Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.
При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.
Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.
Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.
Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.
Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.
Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.
Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.
Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.
Вставлю свои 5 коп. Жить без страховки в США - безумие. Цена 20 в госпитале за 3 дня - это цена 2005 года )
Я последний раз, когда ехал в США как турист, купил местную страховку с покрытием 250000 за 70 долларов на 17 дней (с нулевой франшизой). Потому что ехать туда с украинской страховкой после предыдущего раза стало резко стремно.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:08
Ніт. В мене форс-мажор. В тому числі і через тих хто останні 2 роки, коли зрозумів що не може домовитись з хуйлом, замість того щоб до війни готуватись - дороги будував, які зараз важкою технікою та обстрілами на лайно перетворюють.
PS Кстати, это ж твоя любимая прибаутка была "атопутиннападет", не?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:41
Вкладчик1234 написав: rjkz написав: Вкладчик1234 написав:
Снесут как "вражескую пропаганду".
Всё самое лучшее - только В Украине. Кто не согласен - вражеский агент
И этот пост потрут, но очень удивлен насколько тему эмиграции выводят с активных веток.
Эмиграция - это демография.
Демография - это спрос на КРЖН.
Как такой фактор можно тупо игнорировать на данной ветке?
Только в том случае, если он противоречит идеологии.
Арендные квартиры почему пустые стоят?
Потому что овноблоков понастроили пофига, а народ свалил.
Демография в действии.
Чему удивляться?
Редакция в собственности Dragon Capital, которые крепко ̶в̶л̶и̶п̶л̶и̶ интвестировали в укр. бетон.
Поэтому любые негативные факторы для этого "актива" - в бане. Редакция не одобряэ
Я знаю.
И минфинюэй.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:52
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
Засчитывать тебе слив, потреотэ?
airmax78 написав:А где, кстати, сейчас находится трушный патриот и порохоненавистник Вкладчик3.14?
Ніт. В мене форс-мажор. В тому числі і через тих хто останні 2 роки, коли зрозумів що не може домовитись з хуйлом, замість того щоб до війни готуватись - дороги будував, які зараз важкою технікою та обстрілами на лайно перетворюють.
PS Кстати, это ж твоя любимая прибаутка была "атопутиннападет", не?
Ты кажется забыл, что:
airmax78 написав:
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Не?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:00
Вкладчик1234 ти перечитай в якому контексті я це написав. То мені закинули, нібито я рішення невірні приймав й що війна в нас с лютого 2014 року. На що я з сарказмом і відповів. А ось це "атопутіннападєт"на будь-яку ініціативу щодо посилення обороноспроможності або зменшення градусу популізму - від нього і мене завжди тіпало. Але вже було ліниво у суперечки вступати.
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