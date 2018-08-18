Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Напиши в ПП як правильно перейти кордон, бо дуже потрібно побути патріотом в азилі в Труймясті, та навіть в Перемишлі ... то чумка, то ВВП ... мені ненадовго: взяти нову SIM (стара пожовкла і відвалилася від опсоса), прив"язати до EPUAP та ІБ.
Это для чего, шоп зарплатня падала на польскую карту в евро ?
Та хоча б сходити по маленькому (відновити доступ до заначки в злотих), а те що пан паписав, це вже побольшому (але можна буде віддалено).
Але хід думок мені сподобався.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 21:21, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик написав:как? как можно оформить хорошую страховку недорого? и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К? У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений.
Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям. МОй ответ о страховке в США. Вас это интересует?
нет, то скорее был риторический вопрос. Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.
rjkz написав:В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо.
хз, в гугле полно.
rjkz написав:Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян?
Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят.
Ромасик написав:как? как можно оформить хорошую страховку недорого? и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К? У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений.
Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям. МОй ответ о страховке в США. Вас это интересует?
нет, то скорее был риторический вопрос. Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.
rjkz написав:В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо.
хз, в гугле полно.
rjkz написав:Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян?
Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят.
Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим. Про що і писав коля/rjkz. І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші.
UA написав:Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха! Теперь почему-то в ядерную войне не верят.
Не зря я себе канадскую визу сделал. Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят. Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю. Канада большая, бомб на всю територию не хватит.
Хто ж вікна в Чабанчиках дошками забиватиме?
Де я а де Чабанчики. Небезпечно у Кийові та околицях. Ви якось там без мене вигрібайте
rjkz написав:Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?
Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу
Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию. Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания. При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого. Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно. Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить. Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе. Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть. Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия. Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь. Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.