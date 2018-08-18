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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9944994599469947

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:09

На ОЛХ за 1 м в київських трьошках вже ХОЧУТЬ 700$ і це лише початок...
farm
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:12

  BIGor написав:
  hume написав:Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.

Скорее всего лоханулись при поиске аренды, достаточно глянуть первые 10-ть рандомных обьявлений https://t.me/mieszkanie_w_warszawe_RIEL_GO

Ваших рандомных объявах в основном 700-800 дол за 50 метров. В чем лоханулись то? Кстати там есть варианты старых домов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:18

  hume написав:
  BIGor написав:
  hume написав:Кстати знакомые арендуют в Варшаве где-то возле аэропорта однушку (ванбкдрум) за 830 уе. Говорят,что продукты, да и уровень жизни в целом, ну совсем дороже Киева.

Скорее всего лоханулись при поиске аренды, достаточно глянуть первые 10-ть рандомных обьявлений https://t.me/mieszkanie_w_warszawe_RIEL_GO

Ваших рандомных объявах в основном 700-800 дол за 50 метров. В чем лоханулись то? Кстати там есть варианты старых домов.

Это цена 3хи, а не 1к около аэропорта.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:19

  vladimir07 написав:
  flyman написав:Напиши в ПП як правильно перейти кордон, бо дуже потрібно побути патріотом в азилі в Труймясті, та навіть в Перемишлі ... то чумка, то ВВП ... мені ненадовго: взяти нову SIM (стара пожовкла і відвалилася від опсоса), прив"язати до EPUAP та ІБ.


Это для чего, шоп зарплатня падала на польскую карту в евро ? :D

Та хоча б сходити по маленькому (відновити доступ до заначки в злотих), а те що пан паписав, це вже побольшому (але можна буде віддалено).

Але хід думок мені сподобався.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 21:21, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:20

  rjkz написав:
  Ромасик написав:как? как можно оформить хорошую страховку недорого?
и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?
У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений.
Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям.
МОй ответ о страховке в США.
Вас это интересует?
нет, то скорее был риторический вопрос.
Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.
  rjkz написав:В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо.
хз, в гугле полно.
  rjkz написав:Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян?
Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:22

  farm написав:На ОЛХ за 1 м в київських трьошках вже ХОЧУТЬ 700$ і це лише початок...

Щось дуже швидко пролетіли ПА1К
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:25

  Ромасик написав:
  rjkz написав:
  Ромасик написав:как? как можно оформить хорошую страховку недорого?
и сколько стоила страховка, в которой оплатили 250К?
У меня корпоративная страховка на 250Кгрн стоит около 10Кгрн в год. И 100500 исключений.
Это мой ответ на пост Хьюма о своих знакомых, которые в США и жмутся на страховку, оформив только детям.
МОй ответ о страховке в США.
Вас это интересует?
нет, то скорее был риторический вопрос.
Напомню, средняя зп в США 4600 баксов до налогов, а на складах амазона и вовсе 1500, поэтому купить полис за 600-800 баксов могут не только лишь все. Как и доступ к норм медицине.
  rjkz написав:В Киеве я не смог купить страховку как частное лицо.
хз, в гугле полно.
  rjkz написав:Да, говорят, можете купить. Берете счет в Исиде, мы добавляем 30%, вы оплачиваете. Нафига такой баян?
Не понял какой полис? исиде и так можно купить полис. А если страховать осложнения во время родов, то может да +30% и прилепят.

Ромасик, там є Медіейд і Медікей, якщо не помиляюся, і воно оформлається не тільки лиш всім соціальщикам, пенсам, бомжам та іншим малоімущим.
Про що і писав коля/rjkz.
І що такі страхівки бувають ліпші чим звичайному середньому класу за гроші.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:40

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  UA написав:Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.


Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят.
Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.

Хто ж вікна в Чабанчиках дошками забиватиме?


Де я а де Чабанчики. :lol:
Небезпечно у Кийові та околицях.
Ви якось там без мене вигрібайте :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:43

  rjkz написав:
  hume написав:
  rjkz написав:Это во времена, когда за эти деньги неплохой дом в пригороде НЙ можно было купить. Ну вот как без страховки?

Подозреваю,что экономят пока относительно молодые (совсем относительно). Но что то была история о том как начал нагнаиваться порез пальца, в общем обычный визит с осмотром и выпиской рецепта стоил около 70 уе. Расписали как 50 врачу и 20 медсестре. Ну а в Германии УЗИ брюшной полости родственнице сделали за 80евро, или около того. В то время когда оно у нас стоило 400 грн. Так что медицина за границей без страховки выстрел себе в ногу


Я боюсь что это снесут на ветку-помойку про эмиграцию.
Но на такие мелочи как 70 баксов не стоит обращать внимания.
При зарплате 20-30 баксов в час, это не дорого.
Мало того, такое выгодно платить без страховки обычно.
Потому что если брать обычную страховку, то там есть дидактибл, который идет до определенного предела в год, а потом уже начинает платить страховка и/или ко-пеймент (часть платит страховка, часть вы) и при таком раскладе, ценник визита тупо в 2 раза выще чем, если прийти без страховки и самому заплатить.
Но если вдруг что-то серьезное, то это будет торба. Я писал, что видел рипорт на шунтирование сосудов ног и установку стендов - 130 куе, 3 дня в эмердженси- 20 куе, скорая - 1,9 куе.
Мы-же каско берем не потому что знаем, что не попадем в дтп, а потому что такая вероятность есть.
Если у них нет страховки и они не так много зарабатывают (судя по всему), то могут взять государственную страховку и по их доходу им будет субсидия.
Это не самый лучший вариант, но лучше иметь страховку чем не иметь.
Люди, у которых точно есть проблемы,должны выбирать тип страховки и компанию в контакте со своим врачем, ибо может оказаться, что врач не принимает эту страховку или не работает с этой страховой.


Сложно как то.
В Германии намного проще все.
Хомякоид
 
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