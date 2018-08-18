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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 чер, 2022 21:40
flyman написав: Хомякоид написав: UA написав:
Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.
Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят.
Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.
Хто ж вікна в Чабанчиках дошками забиватиме?
Де я а де Чабанчики.
Небезпечно у Кийові та околицях.
Ви якось там без мене вигрібайте
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Додано: Суб 11 чер, 2022 23:39
Hotab написав: UA написав:
Какрй нормальный человек станет жить в ФК?
То он для телок водить купил
Хоч би він був живий. Щось не чутно.
Може модер бачить, чи заходить він. Якщо ні , то точно торба. Всі!! мали можливість хоч трохи відпочити і вийти на зв'язок.
І да... Якщо хтось захоче розказати про його віртуальність та непатріотичність, то я від його представника особисто в руки в Києві отримав безкоштовно планшет , з яким потім літав кілька років.
Давайте краще думати, що йому не можна виходити на форуми та в соц сєті-така в нього служба. Потім з'явиться і все розкаже.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 07:08
striped написав:
А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?
можно напомнить когда и что он купил?
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