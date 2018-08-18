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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9938993999409941

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:40

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  UA написав:Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха!
Теперь почему-то в ядерную войне не верят.


Не зря я себе канадскую визу сделал.
Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят.
Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю.
Канада большая, бомб на всю територию не хватит.

Хто ж вікна в Чабанчиках дошками забиватиме?


Де я а де Чабанчики. :lol:
Небезпечно у Кийові та околицях.
Ви якось там без мене вигрібайте :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 23:39

:idea:
  Hotab написав:
  UA написав:Какрй нормальный человек станет жить в ФК?
То он для телок водить купил

Хоч би він був живий. Щось не чутно.
Може модер бачить, чи заходить він. Якщо ні , то точно торба. Всі!! мали можливість хоч трохи відпочити і вийти на зв'язок.


І да... Якщо хтось захоче розказати про його віртуальність та непатріотичність, то я від його представника особисто в руки в Києві отримав безкоштовно планшет , з яким потім літав кілька років.

Давайте краще думати, що йому не можна виходити на форуми та в соц сєті-така в нього служба. Потім з'явиться і все розкаже.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 07:08

  striped написав:А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?

можно напомнить когда и что он купил?
Олежан
 
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