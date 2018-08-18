Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Пару лет назад кричали А то что? путин нападет? Ха ха! Теперь почему-то в ядерную войне не верят.
Не зря я себе канадскую визу сделал. Если в Европе апокалипсис, по моему городку 50 тыс. точно не ударят. Буду правдами и неправдами пробираться в Испанию, там на корабдик и тю-тю. Канада большая, бомб на всю територию не хватит.
Хто ж вікна в Чабанчиках дошками забиватиме?
Де я а де Чабанчики. Небезпечно у Кийові та околицях. Ви якось там без мене вигрібайте
striped написав:А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?
striped написав:А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?
striped написав:А мне вот интересно где Сержик. Не жалеет ли о своей покупке, сохранил ли работу, смотрит ли по привычке квартиры на OLX? И довольны ли домашние - теперь у каждого свой угол или уже хотелось бы чего-то другого?
можно напомнить когда и что он купил?
На границе Борщаговки и Соломенки. Дому 15-20 лет. 100 метров за 110 уев. С родным ремонтом.
Сейчас бы с 110 ходил бы по Золотой Миле и с ноги ОП открывал.
Сомневаюсь, что оп вообще работают, а вот продаванов с такой суммой в конце этого года точно можно будет шмагать