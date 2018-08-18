Додано: Нед 12 чер, 2022 09:22

Хомякоид написав: Зрадио писал в том что он понимал.

Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение. Зрадио писал в том что он понимал.Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.

Ну какой инсайд. Серия политических событий в 19-21 гг, очень повысила военную угрозу. Я писал про это, как раз в ответ на Ваш пост что вы в 2015 покинули Украину. Я инвестировал до выборов 2019, после первых их резултаттов занервничал. Характер беларуских протестов в 2020 показал что на севере у нас теперь такие же проблемы как на востоке. Ну и победа в 2021 Байдена , находящегося в противофазе с Зеленским тоже радости не прибавила. Как можно было что-то покупать после майских "военных учений" в 2021 - хз