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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 08:58
roberto dark написав: Хомякоид написав: fox767676 написав:Хомякоид
Zhmerynska Street, соломой там и не пахнет
Я всегда тут писал что Киев в долгосроке это потеря вложений при инвестировании в недвигу.
"Ванга" продасть Чабани Парадайз за тисячу долярів ? Ви мені так і не відповіли.
Чекаю коли настане повний гаплик, та забю дощками вікна.
Чи не буде це коштувати нещасні 1000 дол. шоб підтвердити постулати про забиті вікна як я тут талдичив вже років 5.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:02
fox767676 написав: Хомякоид написав: fox767676 написав:Хомякоид
Zhmerynska Street, соломой там и не пахнет
Загнали рылы Сержика. Я всегда тут писал что Киев в долгосроке это потеря вложений при инвестировании в недвигу.
Жалко что все тут терли. Не уберегли Сержа.
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа
Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Информация подтиралась мгновенно.
Зато пространственные посты про всякие Рыбальские и губастых телочек вываливались простынями.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Нед 12 чер, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:04
Хомякоид написав:
Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Информация подтиралась мгновенно.
Подтверждаю, тема вторжения была табу на форуме.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:04
fox767676 написав:
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа
Зрадіо вас всіх попереджував, що в 2022році буде велика дупа, його прогноз збувається.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:08
remark написав: fox767676 написав:
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа
Зрадіо вас всіх попереджував, що в 2022році буде велика дупа, його прогноз збувається.
Але він з іронією відносився до "путіннападєт"
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:22
Хомякоид написав:
Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Ну какой инсайд. Серия политических событий в 19-21 гг, очень повысила военную угрозу. Я писал про это, как раз в ответ на Ваш пост что вы в 2015 покинули Украину. Я инвестировал до выборов 2019, после первых их резултаттов занервничал. Характер беларуских протестов в 2020 показал что на севере у нас теперь такие же проблемы как на востоке. Ну и победа в 2021 Байдена , находящегося в противофазе с Зеленским тоже радости не прибавила. Как можно было что-то покупать после майских "военных учений" в 2021 - хз
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:26
Zebra написав: remark написав: fox767676 написав:
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа
Зрадіо вас всіх попереджував, що в 2022році буде велика дупа, його прогноз збувається.
Але він з іронією відносився до "путіннападєт"
Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:39
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Ну какой инсайд. Серия политических событий в 19-21 гг, очень повысила военную угрозу. Я писал про это, как раз в ответ на Ваш пост что вы в 2015 покинули Украину. Я инвестировал до выборов 2019, после первых их резултаттов занервничал. Характер беларуских протестов в 2020 показал что на севере у нас теперь такие же проблемы как на востоке. Ну и победа в 2021 Байдена , находящегося в противофазе с Зеленским тоже радости не прибавила. Как можно было что-то покупать после майских "военных учений" в 2021 - хз
Все это так, но не указывает на 100% что будет широкомасштабное вторжение.
А вот инсайдик от засекреченого разведоргана совсем другое.
К сожалению, все отсюда удалялось.
Ветка была рупором пропаганды рыл загонял.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:42
Хомякоид написав:
Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Информация подтиралась мгновенно.
Зато пространственные посты про всякие Рыбальские и губастых телочек вываливались простынями.
Для местного модератора, начало продаж нового дома от Таряна или объява сумасшедшего о продаже за 500 000 у.е квартиры в Галактике это то событие.
А война или информация о уровне накоплений у населения это флуд.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:44
remark написав:
Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.
Я також не вірив що буде напад.
Занадто малими силами московія хотіла воювати.
Не знаю на що вони розраховували.
Це було практично самогубство що ми також бачимо після 100 днів війни.
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