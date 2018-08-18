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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9940994199429943>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:58

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:Хомякоид

Zhmerynska Street, соломой там и не пахнет


Я всегда тут писал что Киев в долгосроке это потеря вложений при инвестировании в недвигу.

"Ванга" продасть Чабани Парадайз за тисячу долярів ? Ви мені так і не відповіли.


Чекаю коли настане повний гаплик, та забю дощками вікна.
Чи не буде це коштувати нещасні 1000 дол. шоб підтвердити постулати про забиті вікна як я тут талдичив вже років 5.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:02

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:Хомякоид

Zhmerynska Street, соломой там и не пахнет


Загнали рылы Сержика. Я всегда тут писал что Киев в долгосроке это потеря вложений при инвестировании в недвигу.
Жалко что все тут терли. Не уберегли Сержа.


Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа


Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Информация подтиралась мгновенно.
Зато пространственные посты про всякие Рыбальские и губастых телочек вываливались простынями.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 12 чер, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:04

  Хомякоид написав:Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Информация подтиралась мгновенно.

Подтверждаю, тема вторжения была табу на форуме.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:04

  fox767676 написав:
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа


Зрадіо вас всіх попереджував, що в 2022році буде велика дупа, його прогноз збувається.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:08

  remark написав:
  fox767676 написав:
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа


Зрадіо вас всіх попереджував, що в 2022році буде велика дупа, його прогноз збувається.

Але він з іронією відносився до "путіннападєт"
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.

Ну какой инсайд. Серия политических событий в 19-21 гг, очень повысила военную угрозу. Я писал про это, как раз в ответ на Ваш пост что вы в 2015 покинули Украину. Я инвестировал до выборов 2019, после первых их резултаттов занервничал. Характер беларуских протестов в 2020 показал что на севере у нас теперь такие же проблемы как на востоке. Ну и победа в 2021 Байдена , находящегося в противофазе с Зеленским тоже радости не прибавила. Как можно было что-то покупать после майских "военных учений" в 2021 - хз
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:26

  Zebra написав:
  remark написав:
  fox767676 написав:
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа


Зрадіо вас всіх попереджував, що в 2022році буде велика дупа, його прогноз збувається.

Але він з іронією відносився до "путіннападєт"


Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:39

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.

Ну какой инсайд. Серия политических событий в 19-21 гг, очень повысила военную угрозу. Я писал про это, как раз в ответ на Ваш пост что вы в 2015 покинули Украину. Я инвестировал до выборов 2019, после первых их резултаттов занервничал. Характер беларуских протестов в 2020 показал что на севере у нас теперь такие же проблемы как на востоке. Ну и победа в 2021 Байдена , находящегося в противофазе с Зеленским тоже радости не прибавила. Как можно было что-то покупать после майских "военных учений" в 2021 - хз


Все это так, но не указывает на 100% что будет широкомасштабное вторжение.
А вот инсайдик от засекреченого разведоргана совсем другое.

К сожалению, все отсюда удалялось.
Ветка была рупором пропаганды рыл загонял.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:42

  Хомякоид написав:
Зрадио писал в том что он понимал.
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Информация подтиралась мгновенно.
Зато пространственные посты про всякие Рыбальские и губастых телочек вываливались простынями.

Для местного модератора, начало продаж нового дома от Таряна или объява сумасшедшего о продаже за 500 000 у.е квартиры в Галактике это то событие.
А война или информация о уровне накоплений у населения это флуд.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:44

  remark написав:
Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.


Я також не вірив що буде напад.
Занадто малими силами московія хотіла воювати.
Не знаю на що вони розраховували.
Це було практично самогубство що ми також бачимо після 100 днів війни.
Хомякоид
 
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