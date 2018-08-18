Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.
Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.
remark написав: Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.
Я також не вірив що буде напад. Занадто малими силами московія хотіла воювати. Не знаю на що вони розраховували. Це було практично самогубство що ми також бачимо після 100 днів війни.
Накопленных сил вторжения было достаточно для коридора в Крым и Донбасса. Был уверен что с севера будут просто пугать маневрируя у границы. Как это сейчас белоруссия делает. Всё это тут писалось, но модератор... Тут есть объяснение почему произошло, то что произошло.
remark написав: Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.
Я також не вірив що буде напад. Занадто малими силами московія хотіла воювати. Не знаю на що вони розраховували. Це було практично самогубство що ми також бачимо після 100 днів війни.
Накопленных сил вторжения было достаточно для коридора в Крым и Донбасса. Был уверен что с севера будут просто пугать маневрируя у границы. Как это сейчас белоруссия делает. Всё это тут писалось, но модератор... Тут есть объяснение почему произошло, то что произошло.