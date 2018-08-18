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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9940994199429943

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.

Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:03

  Хомякоид написав:
  remark написав:
Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.


Я також не вірив що буде напад.
Занадто малими силами московія хотіла воювати.
Не знаю на що вони розраховували.
Це було практично самогубство що ми також бачимо після 100 днів війни.

Накопленных сил вторжения было достаточно для коридора в Крым и Донбасса.
Был уверен что с севера будут просто пугать маневрируя у границы. Как это сейчас белоруссия делает.
Всё это тут писалось, но модератор... :mrgreen:
Тут есть объяснение почему произошло, то что произошло.

https://www.youtube.com/watch?v=X278Wa_ ... 0%98%D0%AF
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:15

  UA написав:
  Хомякоид написав:
  remark написав:
Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.


Я також не вірив що буде напад.
Занадто малими силами московія хотіла воювати.
Не знаю на що вони розраховували.
Це було практично самогубство що ми також бачимо після 100 днів війни.

Накопленных сил вторжения было достаточно для коридора в Крым и Донбасса.
Был уверен что с севера будут просто пугать маневрируя у границы. Как это сейчас белоруссия делает.
Всё это тут писалось, но модератор... :mrgreen:
Тут есть объяснение почему произошло, то что произошло.

https://www.youtube.com/watch?v=X278Wa_ ... 0%98%D0%AF


Мне в личку написали, что был инсайд про нападение, выкладывался на форум.
Но модерация :shock:

Зато рыбальское гавно с квакающими жабами в каждом втором посте. :lol:
Хомякоид
 
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  #<1 ... 9940994199429943
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