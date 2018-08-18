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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9939994099419942

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:26

  Zebra написав:
  remark написав:
  fox767676 написав:
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа


Зрадіо вас всіх попереджував, що в 2022році буде велика дупа, його прогноз збувається.

Але він з іронією відносився до "путіннападєт"


Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:44

  remark написав:
Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.


Я також не вірив що буде напад.
Занадто малими силами московія хотіла воювати.
Не знаю на що вони розраховували.
Це було практично самогубство що ми також бачимо після 100 днів війни.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.

Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:44

  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.

Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.

Меня удивляет количество людей застрявших в котлованах - недостроях.
Не здесь, а в реальной жизни.

Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.

Всегда после пузыря бывает обвал.
Так было есть и будет.
Считаю пиком этого пузыря заявление Первого, что сейчас телки у мартена не стоять, потому нах. та кухня.
Сейчас те телки раком на клубнике в Польше станут. Сезон :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:55

  UA написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.

Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.

Меня удивляет количество людей застрявших в котлованах - недостроях.
Не здесь, а в реальной жизни.

Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.

Всегда после пузыря бывает обвал.
Так было есть и будет.
Считаю пиком этого пузыря заявление Первого, что сейчас телки у мартена не стоять, потому нах. та кухня.
Сейчас те телки раком на клубнике в Польше станут. Сезон :mrgreen:


Или раком но уже в другом месте, по немецки пуф называеться.

Это в какое время первый писал ?
Считаю что Сержик попал.
Мог бы подождать и купить за эти деньги в реальном центре квартиру в хорошем кирпичном доме.
Хомякоид
 
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