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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9940994199429943>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:26

  Zebra написав:
  remark написав:
  fox767676 написав:
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа


Зрадіо вас всіх попереджував, що в 2022році буде велика дупа, його прогноз збувається.

Але він з іронією відносився до "путіннападєт"


Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:44

  remark написав:
Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.


Я також не вірив що буде напад.
Занадто малими силами московія хотіла воювати.
Не знаю на що вони розраховували.
Це було практично самогубство що ми також бачимо після 100 днів війни.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.

Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:44

  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.

Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.

Меня удивляет количество людей застрявших в котлованах - недостроях.
Не здесь, а в реальной жизни.

Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.

Всегда после пузыря бывает обвал.
Так было есть и будет.
Считаю пиком этого пузыря заявление Первого, что сейчас телки у мартена не стоять, потому нах. та кухня.
Сейчас те телки раком на клубнике в Польше станут. Сезон :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:55

  UA написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.

Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.

Меня удивляет количество людей застрявших в котлованах - недостроях.
Не здесь, а в реальной жизни.

Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.

Всегда после пузыря бывает обвал.
Так было есть и будет.
Считаю пиком этого пузыря заявление Первого, что сейчас телки у мартена не стоять, потому нах. та кухня.
Сейчас те телки раком на клубнике в Польше станут. Сезон :mrgreen:


Или раком но уже в другом месте, по немецки пуф называеться.

Это в какое время первый писал ?
Считаю что Сержик попал.
Мог бы подождать и купить за эти деньги в реальном центре квартиру в хорошем кирпичном доме.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:07

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.

Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.

Меня удивляет количество людей застрявших в котлованах - недостроях.
Не здесь, а в реальной жизни.

Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.

Всегда после пузыря бывает обвал.
Так было есть и будет.
Считаю пиком этого пузыря заявление Первого, что сейчас телки у мартена не стоять, потому нах. та кухня.
Сейчас те телки раком на клубнике в Польше станут. Сезон :mrgreen:


Или раком но уже в другом месте, по немецки пуф называеться.

Это в какое время первый писал ?
Считаю что Сержик попал.
Мог бы подождать и купить за эти деньги в реальном центре квартиру в хорошем кирпичном доме.

В ситуації із Сержом найгірше те, що він зайняв більше 10Куе на покупку прєлєсці.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.

Я уже в начале ковидных годов писал, что те продавцы 2-к что мониторил переписывли ценники в месяц на 10 куе и что никак моя семья не могла донакопить. А тут советовали ужаться, и купить какую-то вонючую гостинку на окраине...ну то такое... Я лично не захотел все свои сбережения вкидывать в маленькое и старое жилье.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:09

  fox767676 написав:бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа

увы, весь бред с графиками списан на войну благодаря полезному идиоту путлеру.
Эрик Найман продолжает ожидать кризис в США то ли на октябрь, то ли март. В Турции в очень странном состянии экономика. РН у них пойдет туда же.
  Хомякоид написав: Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Информация подтиралась мгновенно.

эти "инсайды" ТСН выливал 2 месяца подряд. Но что-то вы не отреагировали.
А мне кассируха в одном мелком банке, когда я ее попросил поменять стремные баксы числа 22 февраля, сказала, что погоди, скоро и не такие будут восстребованы. Но, считаю, немного перегнула палку с прогнозом.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.

Згоден. Людина отримала житло. Могла купити дешевше, але це як купив авто, а через місяць салон почав розпродаж мінус 20%. З одного боку міг зекономити, з другого купив те, що тебе влаштовує за гроші, яки хотів.
Коли б заніс у котлован, та не отримав нічого, то попав, а тут ні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:25

  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.

ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
  hume написав:Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.
Ромасик
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