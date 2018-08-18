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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:26
Zebra написав: remark написав: fox767676 написав:
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа
Зрадіо вас всіх попереджував, що в 2022році буде велика дупа, його прогноз збувається.
Але він з іронією відносився до "путіннападєт"
Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.
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remark
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Додано: Нед 12 чер, 2022 09:44
remark написав:
Хто його знає, можливо він був консервою, судячи з його принципової руськоязичності.
Я також не вірив що буде напад.
Занадто малими силами московія хотіла воювати.
Не знаю на що вони розраховували.
Це було практично самогубство що ми також бачимо після 100 днів війни.
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 чер, 2022 10:03
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.
Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.
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hume
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Додано: Нед 12 чер, 2022 11:44
hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.
Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.
Меня удивляет количество людей застрявших в котлованах - недостроях.
Не здесь, а в реальной жизни.
Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.
Всегда после пузыря бывает обвал.
Так было есть и будет.
Считаю пиком этого пузыря заявление Первого, что сейчас телки у мартена не стоять, потому нах. та кухня.
Сейчас те телки раком на клубнике в Польше станут. Сезон
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 11:55
UA написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.
Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.
Меня удивляет количество людей застрявших в котлованах - недостроях.
Не здесь, а в реальной жизни.
Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.
Всегда после пузыря бывает обвал.
Так было есть и будет.
Считаю пиком этого пузыря заявление Первого, что сейчас телки у мартена не стоять, потому нах. та кухня.
Сейчас те телки раком на клубнике в Польше станут. Сезон
Или раком но уже в другом месте, по немецки пуф называеться.
Это в какое время первый писал ?
Считаю что Сержик попал.
Мог бы подождать и купить за эти деньги в реальном центре квартиру в хорошем кирпичном доме.
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:07
Хомякоид написав: UA написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать. Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
В полномасштабную войну в современном мире вообще мало верилось. Как средство устрашение -да. Побряцать оружием на границе и ТД и ТП, но так чтоб с интервенцией, окупацией, стиранием городов, десятками тысяч смертей, сомнительными перспективами, санкциями и прочими потерями для страны агрессора, думаю в это даже самые пессимистические пессимисты верили с трудом.
Так что давайте не будем путать причины будущего крутого пике киевского рынка недвижимости.
Меня удивляет количество людей застрявших в котлованах - недостроях.
Не здесь, а в реальной жизни.
Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.
Всегда после пузыря бывает обвал.
Так было есть и будет.
Считаю пиком этого пузыря заявление Первого, что сейчас телки у мартена не стоять, потому нах. та кухня.
Сейчас те телки раком на клубнике в Польше станут. Сезон
Или раком но уже в другом месте, по немецки пуф называеться.
Это в какое время первый писал ?
Считаю что Сержик попал.
Мог бы подождать и купить за эти деньги в реальном центре квартиру в хорошем кирпичном доме.
В ситуації із Сержом найгірше те, що він зайняв більше 10Куе на покупку прєлєсці.
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flyman
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:08
hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
Я уже в начале ковидных годов писал, что те продавцы 2-к что мониторил переписывли ценники в месяц на 10 куе и что никак моя семья не могла донакопить. А тут советовали ужаться, и купить какую-то вонючую гостинку на окраине...ну то такое... Я лично не захотел все свои сбережения вкидывать в маленькое и старое жилье.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:09
fox767676 написав:
бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа
увы, весь бред с графиками списан на войну благодаря полезному идиоту путлеру.
Эрик Найман продолжает ожидать кризис в США то ли на октябрь, то ли март. В Турции в очень странном состянии экономика. РН у них пойдет туда же.
Хомякоид написав:
Поступила информация что даже на этом форуме люди писали инсайд про нападение.
Информация подтиралась мгновенно.
эти "инсайды" ТСН выливал 2 месяца подряд. Но что-то вы не отреагировали.
А мне кассируха в одном мелком банке, когда я ее попросил поменять стремные баксы числа 22 февраля, сказала, что погоди, скоро и не такие будут восстребованы. Но, считаю, немного перегнула палку с прогнозом.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:16
UA написав:
Историю Сержика влетом не считаю. Средний сценарий.
Влет был бы если послушал практиков и занес деньги в отдел продаж.
Згоден. Людина отримала житло. Могла купити дешевше, але це як купив авто, а через місяць салон почав розпродаж мінус 20%. З одного боку міг зекономити, з другого купив те, що тебе влаштовує за гроші, яки хотів.
Коли б заніс у котлован, та не отримав нічого, то попав, а тут ні.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:25
hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.
ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
hume написав:
Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.
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