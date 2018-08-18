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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9940994199429943

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:35

Три варианта Сержика
1. Сержик сидит с кешем и ждет дна после ядерного удара по Киеву.
2.Сержик живет в своей квартире и на нем висит 10куе. долга.
3. Сержик по совету практиков занес деньги ОП застройщика.
Большинство людей перед которыми в последние годы стоял вопрос покупки квартиры выбрали последний вариант. Больше метров... дороже перепродам. Жадность.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:41

UA после падения УкрБУда и аркады, покупатели под себя попустились (касательно 3 варианта).
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:47

  Ромасик написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.

ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
  hume написав:Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.

Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:50

  Ромасик написав:UA после падения УкрБУда и аркады, покупатели под себя попустились (касательно 3 варианта).

Где попустились?
Наоборот типа надежные застройщики (КГС, КАН и пр.) надули щеки и подняли прайсы.
После элиты центр так же произошло.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Ромасик написав:
  hume написав:Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.

ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
  hume написав:Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.

так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.

Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
В начале 2020 купил, в конце 2021 сдали. Документы чуть задержали, но уже получил. Строй материалы, правда, уже идут по новым ценам.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:23

  lel написав:
UA написав:Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
В начале 2020 купил, в конце 2021 сдали. Документы чуть задержали, но уже получил. Строй материалы, правда, уже идут по новым ценам.

Так очень дорого новострой в начале 2020 уже стоил.
Продавать было приятно, покупать ну его нафиг.
Расскажите плиз, что там с ремонтом в 2022 году.
Что с ценами на материалы и работы в долларе?
UA
 
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