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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:35
Три варианта Сержика
1. Сержик сидит с кешем и ждет дна после ядерного удара по Киеву.
2.Сержик живет в своей квартире и на нем висит 10куе. долга.
3. Сержик по совету практиков занес деньги ОП застройщика.
Большинство людей перед которыми в последние годы стоял вопрос покупки квартиры выбрали последний вариант. Больше метров... дороже перепродам. Жадность.
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:41
UA после падения УкрБУда и аркады, покупатели под себя попустились (касательно 3 варианта).
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Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:47
Ромасик написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.
ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
hume написав:
Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.
Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:50
Ромасик написав:UA
после падения УкрБУда и аркады, покупатели под себя попустились (касательно 3 варианта).
Где попустились?
Наоборот типа надежные застройщики (КГС, КАН и пр.) надули щеки и подняли прайсы.
После элиты центр так же произошло.
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:05
UA написав: Ромасик написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.
ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
hume написав:
Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.
Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
В начале 2020 купил, в конце 2021 сдали. Документы чуть задержали, но уже получил. Строй материалы, правда, уже идут по новым ценам.
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lel
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:23
lel написав:
UA написав:Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
В начале 2020 купил, в конце 2021 сдали. Документы чуть задержали, но уже получил. Строй материалы, правда, уже идут по новым ценам.
Так очень дорого новострой в начале 2020 уже стоил.
Продавать было приятно, покупать ну его нафиг.
Расскажите плиз, что там с ремонтом в 2022 году.
Что с ценами на материалы и работы в долларе?
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UA
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