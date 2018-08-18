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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:35
Три варианта Сержика
1. Сержик сидит с кешем и ждет дна после ядерного удара по Киеву.
2.Сержик живет в своей квартире и на нем висит 10куе. долга.
3. Сержик по совету практиков занес деньги ОП застройщика.
Большинство людей перед которыми в последние годы стоял вопрос покупки квартиры выбрали последний вариант. Больше метров... дороже перепродам. Жадность.
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:41
UA после падения УкрБУда и аркады, покупатели под себя попустились (касательно 3 варианта).
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Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:47
Ромасик написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.
ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
hume написав:
Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.
Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:50
Ромасик написав:UA
после падения УкрБУда и аркады, покупатели под себя попустились (касательно 3 варианта).
Где попустились?
Наоборот типа надежные застройщики (КГС, КАН и пр.) надули щеки и подняли прайсы.
После элиты центр так же произошло.
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:05
UA написав: Ромасик написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.
ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
hume написав:
Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.
Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
В начале 2020 купил, в конце 2021 сдали. Документы чуть задержали, но уже получил. Строй материалы, правда, уже идут по новым ценам.
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lel
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:23
lel написав:
UA написав:Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
В начале 2020 купил, в конце 2021 сдали. Документы чуть задержали, но уже получил. Строй материалы, правда, уже идут по новым ценам.
Так очень дорого новострой в начале 2020 уже стоил.
Продавать было приятно, покупать ну его нафиг.
Расскажите плиз, что там с ремонтом в 2022 году.
Что с ценами на материалы и работы в долларе?
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:41
Ребзя, виделся вчера с человеком из Unit Home.
с марта месяца сидят без зп. 0!!!
денег нет от слова вообще.
Почти все квартиры проданы, за эти деньги было инвестировано в новые крутые участки + есть серьезная долговая нагрузка.
Достаивать планировали за счет продаж остатка квартир и продаж в новом объявленном комплексе. Т.е. МММ. Говорит что так все застройщики работают чтоб наращивать объемы.
Теперь все.
Денег нет. подядчики которым делали предоплаты морозятся или уже их нет.
КОроче, Юнит заморожен пока не начнут активно продавать квартиры. Хотя проценты по займам капают и долговая нагрузка растет.
Васе привет.
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Олежан
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:46
У меня друг сейчас ремонт начал. С его слов гипсокартон и штукатурка/шпаклевка поднялись более,чем вдвое (в гривне). Похоже, проще будет поменять квартиру, чем сделать ремонт. Как было в ЛДНР в последние годы - квартира с хорошим ремонтом стоила примерно как сам ремонт. В то же время совершенно уваленная квартира(под ремонт) стоила не ноль, а примерно половину цены квартиры с ремонтом(потому что всегда есть люди, которых устроит и такое качество).
Новострой с новым ремонтом будет выливаться в совершенно безумные деньги и не сможет конкурировать. Да и о чем это я, новостроев же не предвидится в ближайшие годы
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Damien
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:47
Damien написав:
новостроев же не предвидится в ближайшие годы
это и показывает динамика цен. цены особо не падают. и когда война закончится мы увидим сильный скачет цен на квартиры
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Олежан
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:54
Олежан написав:
Ребзя, виделся вчера с человеком из Unit Home.
с марта месяца сидят без зп. 0!!!
денег нет от слова вообще.Почти все квартиры проданы, за эти деньги было инвестировано в новые крутые участки + есть серьезная долговая нагрузка.
Достаивать планировали за счет продаж остатка квартир и продаж в новом объявленном комплексе.
Т.е. МММ. Говорит что так все застройщики работают чтоб наращивать объемы.
Теперь все.
Денег нет. подядчики которым делали предоплаты морозятся или уже их нет.
КОроче, Юнит заморожен пока не начнут активно продавать квартиры. Хотя проценты по займам капают и долговая нагрузка растет.
Васе привет.
У них есть два варианта:
1)Продать новые участки под застройку(хотя кому они нафиг нужны сейчас) и достроить Юнит. Непроданные квартиры законсервировать до лучших времен
2) Бежать с остатками денег в Рио-де-Жанейро(как их известный предшественник)
Подрядчики, по всей видимости, оказались расторопнее и уже выбрали второй вариант.
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Damien
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