Додано: Нед 12 чер, 2022 13:46

У меня друг сейчас ремонт начал. С его слов гипсокартон и штукатурка/шпаклевка поднялись более,чем вдвое (в гривне). Похоже, проще будет поменять квартиру, чем сделать ремонт. Как было в ЛДНР в последние годы - квартира с хорошим ремонтом стоила примерно как сам ремонт. В то же время совершенно уваленная квартира(под ремонт) стоила не ноль, а примерно половину цены квартиры с ремонтом(потому что всегда есть люди, которых устроит и такое качество).

Новострой с новым ремонтом будет выливаться в совершенно безумные деньги и не сможет конкурировать. Да и о чем это я, новостроев же не предвидится в ближайшие годы