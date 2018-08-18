Додано: Нед 12 чер, 2022 14:17

UA написав: Ромасик написав: UA после падения УкрБУда и аркады, покупатели под себя попустились (касательно 3 варианта). после падения УкрБУда и аркады, покупатели под себя попустились (касательно 3 варианта).

Где попустились?

Наоборот типа надежные застройщики (КГС, КАН и пр.) надули щеки и подняли прайсы.

После элиты центр так же произошло. Где попустились?Наоборот типа надежные застройщики (КГС, КАН и пр.) надули щеки и подняли прайсы.После элиты центр так же произошло.

UA написав: Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.

Новострой каким то фетишем стал. Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.Новострой каким то фетишем стал.

UA написав: Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях. Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.

не знаю, как КГС (поскольку он еле дышет), а КАН да, действительно надул, но он и обьязательства свои выполняет (-л), в срок, и чуть ли не единственный.А вот Интергал, который я вспоминал выше - да раздул не рангу. Хотя, видимо, результаты продаж ему показывали, что покупатели есть.Но среди покупателей первички таки больше перекупов. А покупатели под себя больше переключились на вторичку (возможно это мое мнение). Да и разница цен первички и вторички начала уменьшаться. Это может быть вторая причина, по которой покупатели под себя больше начали смотреть на вторичку.а как же модные мопы?смотря что понимать под старым. Меня в новом только локация смущает.Жить в чешке и монолите 2010 года - это небо и земля. Не говоря уже о хрущах.В очень новом (2020+) не нравятся окна в пол и аквариумы на месте лоджии. В остальном - все лучше.