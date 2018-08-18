|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:56
Ромасик написав: hume написав:
Если не ошибаюсь, то цены последнего года-двух у форумчан не вызывали желания приобретать.
я был готов покупать в марте 2021, если бы дали ипотеку 7%. Но сколько требований высунули, что не сложилось. Укргаз тогда крутил носом на ипотечников, поскольку не успевал обрабатывать заявки.
ОП Нивки парк предлагали нору 30 с чем-то метров за 84К баксов (с отделкой поштукатуренных стен и сдачей через несколько мес). Я от цены офигел, но через месяц кв исчезла.
hume написав:
Не припомню, чтоб кто-то загонял по таким ценам "а то через год будет ещё дороже". Все были готовы к коррекции.
так и сливаться никто не спешил. Не могли сложить цену своим оранж-паркам. И МХЗ тролили.
Була іпотека 9.5% без особливих умов
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31622
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7528 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:57
Олежан написав: Damien написав:
новостроев же не предвидится в ближайшие годы
это и показывает динамика цен. цены особо не падают. и когда война закончится мы увидим сильный скачет цен на квартиры
Хорошая шутка, Эйрмакс оценит
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:57
Олежан написав:
это и показывает динамика цен. цены особо не падают. и когда война закончится мы увидим сильный скачет цен на квартиры
Згоден, але спочатку те, що продають за 80, будуть продавати за 30-40, а потім "стрибок" до 50-60?
На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8938
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2020 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:04
Damien написав:У меня друг сейчас ремонт начал. С его слов гипсокартон и штукатурка/шпаклевка поднялись более,чем вдвое (в гривне). Похоже, проще будет поменять квартиру, чем сделать ремонт. Как было в ЛДНР в последние годы - квартира с хорошим ремонтом стоила примерно как сам ремонт. В то же время совершенно уваленная квартира(под ремонт) стоила не ноль, а примерно половину цены квартиры с ремонтом(потому что всегда есть люди, которых устроит и такое качество).
Новострой с новым ремонтом будет выливаться в совершенно безумные деньги и не сможет конкурировать. Да и о чем это я, новостроев же не предвидится в ближайшие годы
Штукатурная смесь МР 75 сейчас 250-280 грн. Стоила до войны 140-170. Knauf в Соледаре. Цементная смесь на 30-50% дороже. Одессакабель- на 30-55% дороже. Бетонконтакт- почти вдвое. Работа- старая цена в грн. У штукатуров первый заказ после войны. Но уже появляются заказы.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3207
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:12
Олежан написав:
Ребзя, виделся вчера с человеком из Unit Home.
с марта месяца сидят без зп. 0!!!
денег нет от слова вообще.
Почти все квартиры проданы, за эти деньги было инвестировано в новые крутые участки + есть серьезная долговая нагрузка.
Достаивать планировали за счет продаж остатка квартир и продаж в новом объявленном комплексе. Т.е. МММ. Говорит что так все застройщики работают чтоб наращивать объемы.
Теперь все.
Денег нет. подядчики которым делали предоплаты морозятся или уже их нет.
КОроче, Юнит заморожен пока не начнут активно продавать квартиры. Хотя проценты по займам капают и долговая нагрузка растет.
Васе привет.
Управление основанное на уверенности, что рост будет вечным.
А что Вася?
Вася с образованием сварщика (остальные дипломы просто куплены) оказался непростым чуваком. Часть проектов предусмотрительно продал A Development.
в Unit Home затянул по самое не могу Никонова.
Сам Вася последние пару лет из девелоперинга последовательно выходил.
В ближайшие годы будет востребована профессия арбитражного управляющего.
После войны проще новые ТОВки пооткрывать, чем гениальные управленческие решения разгребать.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6840
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1453 раз.
- Подякували: 1723 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:16
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1628
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:17
UA написав: Ромасик написав:UA
после падения УкрБУда и аркады, покупатели под себя попустились (касательно 3 варианта).
Где попустились?
Наоборот типа надежные застройщики (КГС, КАН и пр.) надули щеки и подняли прайсы.
После элиты центр так же произошло.
не знаю, как КГС (поскольку он еле дышет), а КАН да, действительно надул, но он и обьязательства свои выполняет (-л), в срок, и чуть ли не единственный.
А вот Интергал, который я вспоминал выше - да раздул не рангу. Хотя, видимо, результаты продаж ему показывали, что покупатели есть.
Но среди покупателей первички таки больше перекупов. А покупатели под себя больше переключились на вторичку (возможно это мое мнение). Да и разница цен первички и вторички начала уменьшаться. Это может быть вторая причина, по которой покупатели под себя больше начали смотреть на вторичку.
UA написав:
Соотношение цен в старом и новом ярко сигнализировало в пользу старого.
Новострой каким то фетишем стал.
а как же модные мопы?
UA написав:
Не мог понять людей которые после 2018 года смотрели в сторону котлованов или квартир в новостроях.
смотря что понимать под старым. Меня в новом только локация смущает.
Жить в чешке и монолите 2010 года - это небо и земля. Не говоря уже о хрущах.
В очень новом (2020+) не нравятся окна в пол и аквариумы на месте лоджии. В остальном - все лучше.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 12 чер, 2022 14:30, всього редагувалось 3 разів.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1190 раз.
- Подякували: 718 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:20
lel написав:
Damien написав:У меня друг сейчас ремонт начал. С его слов гипсокартон и штукатурка/шпаклевка поднялись более,чем вдвое (в гривне). Похоже, проще будет поменять квартиру, чем сделать ремонт. Как было в ЛДНР в последние годы - квартира с хорошим ремонтом стоила примерно как сам ремонт. В то же время совершенно уваленная квартира(под ремонт) стоила не ноль, а примерно половину цены квартиры с ремонтом(потому что всегда есть люди, которых устроит и такое качество).
Новострой с новым ремонтом будет выливаться в совершенно безумные деньги и не сможет конкурировать. Да и о чем это я, новостроев же не предвидится в ближайшие годы
Штукатурная смесь МР 75 сейчас 250-280 грн. Стоила до войны 140-170. Knauf в Соледаре. Цементная смесь на 30-50% дороже. Одессакабель- на 30-55% дороже. Бетонконтакт- почти вдвое. Работа- старая цена в грн. У штукатуров первый заказ после войны. Но уже появляются заказы.
Поправите если неправ.
До войны, 30-40% киевской экономики были как то связаны со строительством, ремонтами, мебелью, быт. техникой и прочими шторами и ершиками для унитаза. В хостелах большинство постояльцев были строители - ремонтники.
Если сейчас это всё ужмется в разы?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6840
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1453 раз.
- Подякували: 1723 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:35
Олежан написав:
Ребзя, виделся вчера с человеком из Unit Home.
с марта месяца сидят без зп. 0!!!
денег нет от слова вообще.
Васе привет.
подруга на каене тоже Все?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1190 раз.
- Подякували: 718 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:44
Faceless написав:
Була іпотека 9.5% без особливих умов
да, меня рыл затягивал в правекс (10%), но меня жаба задавила 3% переплачивать. Поскольку у меня интерес был влошиться со скидкой, а не просто влошиться
Да и правекс мне насчитал примерно 50/50, что не очень меня устраивало, а к лету и цены повыростали. Поэтому все отложилось на эту весну...
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1190 раз.
- Подякували: 718 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22402
|7022785
|
|
|1026
|2372802
|
Суб 11 чер, 2022 13:52
Frant
|
|16
|34766
|
|