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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9942994399449945

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:53

  Vlad442 написав:На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.

а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.

В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:13

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.

В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.


Скрутні часи краще там переживати де є оплачувана робота.
Якщо немає роботи а є квартира то що їсти ?
Як барсуки впадати в сплячку ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:27

  Ромасик написав:
  Vlad442 написав:На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.

а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.

5...8 млн. біженців асимілюються в Європі, чим довше будуть БД, тим більше,
а потім і чоловіки до сімей підтягнуться,
так що плани щодо повернення занадто оптимістичні,
до кінця серпня ВС, із високою імовірністю продовження.

І про перспективи
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 чер, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Скрутні часи краще там переживати де є оплачувана робота.
Якщо немає роботи а є квартира то що їсти ?
Як барсуки впадати в сплячку ?

Якось ті, хто повернувся у лднри, виживають. Не всі молоді, та амбіціозні. Багато людей живуть - на продукти хватило, то й гаразд.
Vlad442
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