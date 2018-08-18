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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:53
Vlad442 написав:
На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.
а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:06
Ромасик написав:
а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:13
Vlad442 написав: Ромасик написав:
а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.
Скрутні часи краще там переживати де є оплачувана робота.
Якщо немає роботи а є квартира то що їсти ?
Як барсуки впадати в сплячку ?
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:27
Ромасик написав: Vlad442 написав:
На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.
а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
5...8 млн. біженців асимілюються в Європі, чим довше будуть БД, тим більше,
а потім і чоловіки до сімей підтягнуться,
так що плани щодо повернення занадто оптимістичні,
до кінця серпня ВС, із високою імовірністю продовження.
І про перспективи
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 12 чер, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:36
Хомякоид написав:
Скрутні часи краще там переживати де є оплачувана робота.
Якщо немає роботи а є квартира то що їсти ?
Як барсуки впадати в сплячку ?
Якось ті, хто повернувся у лднри, виживають. Не всі молоді, та амбіціозні. Багато людей живуть - на продукти хватило, то й гаразд.
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Vlad442
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