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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9943994499459946>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:53

  Vlad442 написав:На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.

а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.

В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:13

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.

В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.


Скрутні часи краще там переживати де є оплачувана робота.
Якщо немає роботи а є квартира то що їсти ?
Як барсуки впадати в сплячку ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:27

  Ромасик написав:
  Vlad442 написав:На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.

а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.

5...8 млн. біженців асимілюються в Європі, чим довше будуть БД, тим більше,
а потім і чоловіки до сімей підтягнуться,
так що плани щодо повернення занадто оптимістичні,
до кінця серпня ВС, із високою імовірністю продовження.

І про перспективи
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 чер, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Скрутні часи краще там переживати де є оплачувана робота.
Якщо немає роботи а є квартира то що їсти ?
Як барсуки впадати в сплячку ?

Якось ті, хто повернувся у лднри, виживають. Не всі молоді, та амбіціозні. Багато людей живуть - на продукти вистачило, то й гаразд.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:55

В чернігівських і київських райцентрах (вчорашніх, бо реформа зробила їх селами) хати по 5-10 доларів разом з сараєм , гаражем і землею. Переселенців чекають.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:00

  vladimir07 написав:Планируется возобновление работ 01.07.2022 .
https://stroyobzor.ua/ru/kiev/news-buil ... k-unithome

Ппц. Только на первой очереди.
Понятно что надо создавать видимость работы
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:23

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:Хомякоид

Zhmerynska Street, соломой там и не пахнет


Загнали рылы Сержика. Я всегда тут писал что Киев в долгосроке это потеря вложений при инвестировании в недвигу.
Жалко что все тут терли. Не уберегли Сержа.


Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа

Я тоже графики лепил, и про мартынова рассказывал, ну почему-то продаваны подымали на смех все аргументы, и рассказывали что у нас недвига должна стоить дороже чем в Европе :lol:
Сержика жаль, на сколько я помню часть денег он отдолжил
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:35

  UA написав:Три варианта Сержика
1. Сержик сидит с кешем и ждет дна после ядерного удара по Киеву.
2.Сержик живет в своей квартире и на нем висит 10куе. долга.
3. Сержик по совету практиков занес деньги ОП застройщика.
Большинство людей перед которыми в последние годы стоял вопрос покупки квартиры выбрали последний вариант. Больше метров... дороже перепродам. Жадность.

В будущем изумительный взлет цен на недвижимость Киева будут описывать в учебниках по маркетингу. Хорошо лосей загоняли :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:36

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  Vlad442 написав:На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.

а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.

5...8 млн. біженців асимілюються в Європі, чим довше будуть БД, тим більше,
а потім і чоловіки до сімей підтягнуться,
так що плани щодо повернення занадто оптимістичні,
до кінця серпня ВС, із високою імовірністю продовження.

І про перспективи
[youtube :? ]y0znngAEQ0A[/youtube]

Андрей, ты сильно ассимилировался вне Пшекии?
Хоть одну кавалирку в говённой ГДР или Испании прикупил?
барабашов
 
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