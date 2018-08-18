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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:53
Vlad442 написав:
На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.
а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
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Ромасик
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:06
Ромасик написав:
а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:13
Vlad442 написав: Ромасик написав:
а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.
Скрутні часи краще там переживати де є оплачувана робота.
Якщо немає роботи а є квартира то що їсти ?
Як барсуки впадати в сплячку ?
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:27
Ромасик написав: Vlad442 написав:
На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.
а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
5...8 млн. біженців асимілюються в Європі, чим довше будуть БД, тим більше,
а потім і чоловіки до сімей підтягнуться,
так що плани щодо повернення занадто оптимістичні,
до кінця серпня ВС, із високою імовірністю продовження.
І про перспективи
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 12 чер, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:36
Хомякоид написав:
Скрутні часи краще там переживати де є оплачувана робота.
Якщо немає роботи а є квартира то що їсти ?
Як барсуки впадати в сплячку ?
Якось ті, хто повернувся у лднри, виживають. Не всі молоді, та амбіціозні. Багато людей живуть - на продукти вистачило, то й гаразд.
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Vlad442
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Додано: Нед 12 чер, 2022 16:55
В чернігівських і київських райцентрах (вчорашніх, бо реформа зробила їх селами) хати по 5-10 доларів разом з сараєм , гаражем і землею. Переселенців чекають.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 17:00
Ппц. Только на первой очереди.
Понятно что надо создавать видимость работы
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Додано: Нед 12 чер, 2022 17:23
fox767676 написав: Хомякоид написав: fox767676 написав:Хомякоид
Zhmerynska Street, соломой там и не пахнет
Загнали рылы Сержика. Я всегда тут писал что Киев в долгосроке это потеря вложений при инвестировании в недвигу.
Жалко что все тут терли. Не уберегли Сержа.
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа
Я тоже графики лепил, и про мартынова рассказывал, ну почему-то продаваны подымали на смех все аргументы, и рассказывали что у нас недвига должна стоить дороже чем в Европе
Сержика жаль, на сколько я помню часть денег он отдолжил
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Додано: Нед 12 чер, 2022 17:35
UA написав:
Три варианта Сержика
1. Сержик сидит с кешем и ждет дна после ядерного удара по Киеву.
2.Сержик живет в своей квартире и на нем висит 10куе. долга.
3. Сержик по совету практиков занес деньги ОП застройщика.
Большинство людей перед которыми в последние годы стоял вопрос покупки квартиры выбрали последний вариант. Больше метров... дороже перепродам. Жадность.
В будущем изумительный взлет цен на недвижимость Киева будут описывать в учебниках по маркетингу. Хорошо лосей загоняли
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Додано: Нед 12 чер, 2022 17:36
flyman написав: Ромасик написав: Vlad442 написав:
На деякий час слово "новобудова" у значенні котлован, зникне з лексикону. Переживуть ці часи не всі забудовники. Тільки ті, у кого буде доступ до іноземних дешевих грошей, та свої власні ресурси.
а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
5...8 млн. біженців асимілюються в Європі, чим довше будуть БД, тим більше,
а потім і чоловіки до сімей підтягнуться,
так що плани щодо повернення занадто оптимістичні,
до кінця серпня ВС, із високою імовірністю продовження.
І про перспективи
[youtube
]y0znngAEQ0A[/youtube]
Андрей, ты сильно ассимилировался вне Пшекии?
Хоть одну кавалирку в говённой ГДР или Испании прикупил?
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