да, и этот скачек будет все знают в какую сторону
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Додано: Нед 12 чер, 2022 17:42
ДумайТЕ!©
Додано: Нед 12 чер, 2022 17:49
Додано: Нед 12 чер, 2022 17:53
Я тут новую "Техвсскую резня бензопилой" на днях посмотрел на кинокраде, с повторами в интересных местах и на планшете, в ультра НD. Ну шо сказать - Техас цэ Україна, судя по натурным съёмкам.
А Понаех не даст соврать, земельку там прикупил и оно уже без чернозёмов отросло.
Так что и у нас по свинособачьей поговорке " Свято место пусто не будет"
Не будет население Украины с Крымом и Донбассом 25 млн от силы.
Готов на пару куе зарубиться ...
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