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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9943994499459946

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:42

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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:49

  Олежан написав:
  Damien написав:новостроев же не предвидится в ближайшие годы

это и показывает динамика цен. цены особо не падают. и когда война закончится мы увидим сильный скачет цен на квартиры

да, и этот скачек будет все знают в какую сторону :D
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:53

  Hotab написав:В чернігівських і київських райцентрах (вчорашніх, бо реформа зробила їх селами) хати по 5-10 доларів разом з сараєм , гаражем і землею. Переселенців чекають.

Я тут новую "Техвсскую резня бензопилой" на днях посмотрел на кинокраде, с повторами в интересных местах и на планшете, в ультра НD. Ну шо сказать - Техас цэ Україна, судя по натурным съёмкам.
А Понаех не даст соврать, земельку там прикупил и оно уже без чернозёмов отросло.
Так что и у нас по свинособачьей поговорке " Свято место пусто не будет"
Не будет население Украины с Крымом и Донбассом 25 млн от силы.
Готов на пару куе зарубиться ...
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