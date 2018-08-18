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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:47
барабашов написав:
Я тут новую "Техвсскую резня бензопилой" на днях посмотрел на кинокраде, с повторами в интересных местах и на планшете, в ультра НD. Ну шо сказать - Техас цэ Україна, судя по натурным съёмкам.
А Понаех не даст соврать, земельку там прикупил и оно уже без чернозёмов отросло.
Фильм не смотрел, но жил в городе где его снимали. Фактически это пригород Остина. Round Rock. Там указатель City limit pop меняли когда у меня родился ребенок- так что не чужой мне город:) Природа отличается. У нас местный кедр(на самом деле можжевельник) и дубы. Для Украины не характерны эти деревья. Земельку я имею и в центральной Украине( шла в базовой комплектации с женой).
Сейчас обитаю в Library Hill- сплошные cedar(можжевельник) рощи вокруг моего дома
Востаннє редагувалось Понаехал
в Нед 12 чер, 2022 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Понаехал
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:47
Успіх написав:
А він теж більш схильний до обвалу 🤔
Нажаль, Ейру треба забивати вікна дошками і чекати 3-5р. кращих часів для продажу!
Або продавати зараз по ціні прихованих плінтусів🤔
Все як я писав.
У знайомого борг в банку, 400 000 грн.
Дохід на сімю з трьох зараз 20 000 грн.
Як буде погашати, х.з.
Заберуть мабуть квартирку на продаж.
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 чер, 2022 19:06
Феодал написав: fox767676 написав: Хомякоид написав:
Загнали рылы Сержика. Я всегда тут писал что Киев в долгосроке это потеря вложений при инвестировании в недвигу.
Жалко что все тут терли. Не уберегли Сержа.
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа
Я тоже графики лепил, и про мартынова рассказывал, ну почему-то продаваны подымали на смех все аргументы, и рассказывали что у нас недвига должна стоить дороже чем в Европе
Сержика жаль, на сколько я помню часть денег он отдолжил
Бо годі вже рекламувати свої статті на сайті, який ніхто не читає (відвідуваність в рази нижче ніж у того ж Бомбера). Ну не сприймається, мабуть, ваша творчість
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