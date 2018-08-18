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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9943994499459946

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 41
1. Не вище 500
17%
7
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
22%
9
5. 1001 - 1200
12%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
2%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
3
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:47

  барабашов написав:Я тут новую "Техвсскую резня бензопилой" на днях посмотрел на кинокраде, с повторами в интересных местах и на планшете, в ультра НD. Ну шо сказать - Техас цэ Україна, судя по натурным съёмкам.
А Понаех не даст соврать, земельку там прикупил и оно уже без чернозёмов отросло.

Фильм не смотрел, но жил в городе где его снимали. Фактически это пригород Остина. Round Rock. Там указатель City limit pop меняли когда у меня родился ребенок- так что не чужой мне город:) Природа отличается. У нас местный кедр(на самом деле можжевельник) и дубы. Для Украины не характерны эти деревья. Земельку я имею и в центральной Украине( шла в базовой комплектации с женой). :mrgreen:
Сейчас обитаю в Library Hill- сплошные cedar(можжевельник) рощи вокруг моего дома :)
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 12 чер, 2022 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:47

  Успіх написав:
А він теж більш схильний до обвалу 🤔

Нажаль, Ейру треба забивати вікна дошками і чекати 3-5р. кращих часів для продажу!
Або продавати зараз по ціні прихованих плінтусів🤔


Все як я писав.
У знайомого борг в банку, 400 000 грн.
Дохід на сімю з трьох зараз 20 000 грн.
Як буде погашати, х.з.
Заберуть мабуть квартирку на продаж.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав: Загнали рылы Сержика. Я всегда тут писал что Киев в долгосроке это потеря вложений при инвестировании в недвигу.
Жалко что все тут терли. Не уберегли Сержа.


Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа

Я тоже графики лепил, и про мартынова рассказывал, ну почему-то продаваны подымали на смех все аргументы, и рассказывали что у нас недвига должна стоить дороже чем в Европе
Сержика жаль, на сколько я помню часть денег он отдолжил

Бо годі вже рекламувати свої статті на сайті, який ніхто не читає (відвідуваність в рази нижче ніж у того ж Бомбера). Ну не сприймається, мабуть, ваша творчість
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:26

  Успіх написав:
А він теж більш схильний до обвалу 🤔

Нажаль, Ейру треба забивати вікна дошками і чекати 3-5р. кращих часів для продажу!
Або продавати зараз по ціні прихованих плінтусів🤔

Ремонт через 3-5 років стане не актуальним. А це в преміум сегменті дуже чутливо впливає на ціну. Нові тренди, дизайнерські рішення, матеріали, техніка, меблі і т.д
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:43

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
А він теж більш схильний до обвалу 🤔

Нажаль, Ейру треба забивати вікна дошками і чекати 3-5р. кращих часів для продажу!
Або продавати зараз по ціні прихованих плінтусів🤔

Ремонт через 3-5 років стане не актуальним. А це в преміум сегменті дуже чутливо впливає на ціну. Нові тренди, дизайнерські рішення, матеріали, техніка, меблі і т.д

Для доковідної кавалірки КРЖН 15м2 (інвестиція в бетон + ремонт):
$9K + $6K
для ковідної кавалірки КРЖН 15м2 та ковідно-воєнного ремонту:
$11 + $3К (зі слів прораба ремонт десь біля екватора)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Для доковідної кавалірки КРЖН 15м2 (інвестиція в бетон + ремонт):
$9K + $6K


15м2 це ж не загальна площа, а житлова? А загальна мабуть 26-30м2. Тобто iнвестицiя по 350$/м2? Це де таке було? Чи доковiднi 90-i роки?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:02

  Евгений Н. написав:
  flyman написав:Для доковідної кавалірки КРЖН 15м2 (інвестиція в бетон + ремонт):
$9K + $6K


15м2 це ж не загальна площа, а житлова? А загальна мабуть 26-30м2. Тобто iнвестицiя по 350$/м2? Це де таке було? Чи доковiднi 90-i роки?

Флаймен до війни купив смарт-конурку десь в Жулянах. Незаконно збудовану, з видом на сусідні селянські сараї.
Очевидно, то він про неї розказує.
Frant
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