|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 18:47
del
Востаннє редагувалось Понаехал
в Нед 12 чер, 2022 22:26, всього редагувалось 2 разів.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3947
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 18:47
Успіх написав:
А він теж більш схильний до обвалу 🤔
Нажаль, Ейру треба забивати вікна дошками і чекати 3-5р. кращих часів для продажу!
Або продавати зараз по ціні прихованих плінтусів🤔
Все як я писав.
У знайомого борг в банку, 400 000 грн.
Дохід на сімю з трьох зараз 20 000 грн.
Як буде погашати, х.з.
Заберуть мабуть квартирку на продаж.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1944
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2198 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:06
Феодал написав: fox767676 написав: Хомякоид написав:
Загнали рылы Сержика. Я всегда тут писал что Киев в долгосроке это потеря вложений при инвестировании в недвигу.
Жалко что все тут терли. Не уберегли Сержа.
Потому что Zрадио это законспирроированный загоняльщик, бредом с графиками отвлек от сводок украинской, британской и американской разведок, там главная угроза, а не в учетных стаквках ФЕДа
Я тоже графики лепил, и про мартынова рассказывал, ну почему-то продаваны подымали на смех все аргументы, и рассказывали что у нас недвига должна стоить дороже чем в Европе
Сержика жаль, на сколько я помню часть денег он отдолжил
Бо годі вже рекламувати свої статті на сайті, який ніхто не читає (відвідуваність в рази нижче ніж у того ж Бомбера). Ну не сприймається, мабуть, ваша творчість
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31625
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7528 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Нед 12 чер, 2022 20:26
Успіх написав:
А він теж більш схильний до обвалу 🤔
Нажаль, Ейру треба забивати вікна дошками і чекати 3-5р. кращих часів для продажу!
Або продавати зараз по ціні прихованих плінтусів🤔
Ремонт через 3-5 років стане не актуальним. А це в преміум сегменті дуже чутливо впливає на ціну. Нові тренди, дизайнерські рішення, матеріали, техніка, меблі і т.д
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 20:43
roberto dark написав: Успіх написав:
А він теж більш схильний до обвалу 🤔
Нажаль, Ейру треба забивати вікна дошками і чекати 3-5р. кращих часів для продажу!
Або продавати зараз по ціні прихованих плінтусів🤔
Ремонт через 3-5 років стане не актуальним. А це в преміум сегменті дуже чутливо впливає на ціну. Нові тренди, дизайнерські рішення, матеріали, техніка, меблі і т.д
Для доковідної кавалірки КРЖН 15м2 (інвестиція в бетон + ремонт):
$9K + $6K
для ковідної кавалірки КРЖН 15м2 та ковідно-воєнного ремонту:
$11 + $3К (зі слів прораба ремонт десь біля екватора)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29121
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 чер, 2022 20:55
flyman написав:
Для доковідної кавалірки КРЖН 15м2 (інвестиція в бетон + ремонт):
$9K + $6K
15м2 це ж не загальна площа, а житлова? А загальна мабуть 26-30м2. Тобто iнвестицiя по 350$/м2? Це де таке було? Чи доковiднi 90-i роки?
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 21:02
Евгений Н. написав: flyman написав:
Для доковідної кавалірки КРЖН 15м2 (інвестиція в бетон + ремонт):
$9K + $6K
15м2 це ж не загальна площа, а житлова? А загальна мабуть 26-30м2. Тобто iнвестицiя по 350$/м2? Це де таке було? Чи доковiднi 90-i роки?
Флаймен до війни купив смарт-конурку десь в Жулянах. Незаконно збудовану, з видом на сусідні селянські сараї.
Очевидно, то він про неї розказує.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22788
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 2370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 21:11
Евгений Н. написав: flyman написав:
Для доковідної кавалірки КРЖН 15м2 (інвестиція в бетон + ремонт):
$9K + $6K
15м2 це ж не загальна площа, а житлова? А загальна мабуть 26-30м2. Тобто iнвестицiя по 350$/м2? Це де таке було? Чи доковiднi 90-i роки?
Загальна. Житлова 9 чи 10 м2. По $670 м2. 2019
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29121
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 чер, 2022 21:18
Успіх написав:
А він теж більш схильний до обвалу 🤔
Нажаль, Ейру треба забивати вікна дошками і чекати 3-5р. кращих часів для продажу!
Або продавати зараз по ціні прихованих плінтусів🤔
Не міжна так жартувати. Нас чекає бум - Гордон обіцяв.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40573
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5007 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 22:06
airmax78 написав: Успіх написав:
А він теж більш схильний до обвалу 🤔
Нажаль, Ейру треба забивати вікна дошками і чекати 3-5р. кращих часів для продажу!
Або продавати зараз по ціні прихованих плінтусів🤔
Не міжна так жартувати. Нас чекає бум - Гордон обіцяв.
То мабуть до історичного матеріалзму він обіцяв. З огляду на поточний стан справ, 3-5 років ще не так вже й погано
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22405
|7053575
|
|
|1026
|2402560
|
Суб 11 чер, 2022 13:52
Frant
|
|16
|34767
|
|