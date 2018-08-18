Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:а куда ж беженцев селить будем? Там же вокзал не справляется! К сентбрю к КРЖН доберутся.
В Києві, як і у других містах, достатньо вільних квартир. Багато "біженців" з Києва осядуть у Європі, багато повернуться додому, як показав досвід 14-ого. Скрутні часи краще переживати у своєму.
та нет же, кто-то неделю назад был на вокзале, сказал беженцев столько, что скоро будет как во Львове!
вот тп, живущая где-то в ЦП или ПХ, рассказывает, что все квартиры уже разобраны https://t.me/GlosterRules/1799 да и в Покровском посаде кто-то говорил, квартиры закончились. Так что ТТ и невер надо достраивать! ТП негде жить.